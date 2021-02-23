Артефакты из лагерей ГУЛАГа стали «героями» спектакля
Эти старые предметы быта и артефакты молчаливо стоят и ждут своего звёздного часа. Уже скоро они..
Дата загрузки: 2021-02-23
Эти старые предметы быта и артефакты молчаливо стоят и ждут своего звёздного часа. Уже скоро они станут главными героями театральной постановки. Спектакль называется «Наблюдатели». Он рассказывает о людях, которые жили в советских лагерях на Чукотке и Колыме через предметы, которыми они пользовались.
Директор Музея истории ГУЛАГа говорит, как эти артефакты были найдены.
[Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГа:
«Мы на самом деле с 2014 года отправляемся в экспедиции. И каждый год эти экспедиции… – это, в основном, Колыма и Чукотка. И предметы, которые мы находили в местах, где располагались лагеря, – с одной стороны, разные, с другой стороны, они очень похожи. Есть предметы, которые имеют какие-то пометки, отметки, надписи. И там написаны инициалы или имя, ими имя и фамилия. И это, безусловно, такая ценность музейная».
Создатели спектакля говорят, что артефакты помогают создавать атмосферу того времени, а также воображаемые слова их владельцев.
[Ольга Галицкая, исполнительница]:
«Ведро не одно, их два. Нам они как-то напомнили какую-то пару – может быть, влюблённых, может быть, друзей. Одно ещё такое маленькое, второе – побольше. И мы вот придумали с ними историю про то, как они теряются, встречаются, и потом жизнь их всё равно разлучает, и одно из них погибает».
Спектакль рассказывает несколько отдельных историй.
[Михаил Плутахин, режиссёр спектакля]:
«И свадьбы устраивали в этих лагерях, и о чём-то мечтали. Они жили воспоминаниями, жили мечтой о том, что это всё закончится. Они пели песни, что всё проходит, всё непостоянно. Это пришло, это и уйдёт».
Спектакль «Наблюдатели» уже был номинирован в нескольких категориях на получение самой престижной театральной награды России – «Золотой маски».
[Вера Климина, жительница Москвы]:
«Я не первый раз хожу на спектакли от Музея ГУЛАГа. Это всегда очень интересный опыт. Уникальные истории. И они настоящие».
В 30-40 годах прошлого века в печально известную советскую систему лагерей было отправлено до 17 миллионов человек. Многие были осуждены на основании ложных показаний.
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