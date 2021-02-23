Артефакты из лагерей ГУЛАГа стали «героями» спектакля

Эти старые предметы быта и артефакты молчаливо стоят и ждут своего звёздного часа. Уже скоро они..

Эти старые предметы быта и артефакты молчаливо стоят и ждут своего звёздного часа. Уже скоро они станут главными героями театральной постановки. Спектакль называется «Наблюдатели». Он рассказывает о людях, которые жили в советских лагерях на Чукотке и Колыме через предметы, которыми они пользовались.

Директор Музея истории ГУЛАГа говорит, как эти артефакты были найдены.

[Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГа:

«Мы на самом деле с 2014 года отправляемся в экспедиции. И каждый год эти экспедиции… – это, в основном, Колыма и Чукотка. И предметы, которые мы находили в местах, где располагались лагеря, – с одной стороны, разные, с другой стороны, они очень похожи. Есть предметы, которые имеют какие-то пометки, отметки, надписи. И там написаны инициалы или имя, ими имя и фамилия. И это, безусловно, такая ценность музейная».

Создатели спектакля говорят, что артефакты помогают создавать атмосферу того времени, а также воображаемые слова их владельцев.

[Ольга Галицкая, исполнительница]:

«Ведро не одно, их два. Нам они как-то напомнили какую-то пару – может быть, влюблённых, может быть, друзей. Одно ещё такое маленькое, второе – побольше. И мы вот придумали с ними историю про то, как они теряются, встречаются, и потом жизнь их всё равно разлучает, и одно из них погибает».

Спектакль рассказывает несколько отдельных историй.

[Михаил Плутахин, режиссёр спектакля]:

«И свадьбы устраивали в этих лагерях, и о чём-то мечтали. Они жили воспоминаниями, жили мечтой о том, что это всё закончится. Они пели песни, что всё проходит, всё непостоянно. Это пришло, это и уйдёт».

Спектакль «Наблюдатели» уже был номинирован в нескольких категориях на получение самой престижной театральной награды России – «Золотой маски».

[Вера Климина, жительница Москвы]:

«Я не первый раз хожу на спектакли от Музея ГУЛАГа. Это всегда очень интересный опыт. Уникальные истории. И они настоящие».

В 30-40 годах прошлого века в печально известную советскую систему лагерей было отправлено до 17 миллионов человек. Многие были осуждены на основании ложных показаний.

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