Телеканал NTD

Память узников нацистских концлагерей почтили на виртуальном «Марше живых»

Память узников нацистских концлагерей почтили на виртуальном «Марше живых»

Второй год подряд «Марш живых», посвящённый узникам нацистских концлагерей, проводят виртуально. Участники прислали свои фотографии организаторам...

Дата загрузки: 2021-04-09

Второй год подряд «Марш живых», посвящённый узникам нацистских концлагерей, проводят виртуально. Участники прислали свои фотографии организаторам. С помощью 3D-технологий изображения разместили на фоне ворот Освенцима.

В этом году марш посвящён медикам, которые, рискуя жизнью, спасали евреев во время Второй мировой войны. В онлайн-церемонии участвуют президент Израиля, мэр Иерусалима, медицинские работники и выжившие в Холокосте.

Ципора Фрейнд родилась за два года до войны и почти не помнит родителей. Её приютили польские супруги, поэтому она выжила во время Холокоста. Женщина говорит, что «Марш живых» надо проводить каждый год, даже если это приходится делать виртуально.

[Ципора Фрейнд, выжившая в Холоксте]:
«Нужно хотя бы так продолжать (эту традицию) и не отменять (марш), чтобы не забывать (о Холокосте). Так что в этом году организаторы поступили именно так, нет другого выбора. Традиция сохранится, и каждый год молодёжь и пожилые будут участвовать в марше и не забудут (о погибших)».

Организаторы тоже считают важным каждый год проводить церемонию.

[Барух Адлер, соорганизатор «Марша живых»]:
«Если отменить марш, то потеряешь возможность рассказать о Холокосте одному поколению молодёжи. Обычно в нём участвуют молодые люди 17-18 лет, а потом они будут заняты учёбой в университетах».

Виртуальную церемонию транслировали через Интернет, в том числе и в социальных сетях.

«Марш живых» проводят с 1988 года, чтобы почтить память жертв нацизма. В годы Второй мировой войны нацисты содержали в концлагерях и тюрьмах 18 миллионов узников из разных стран. Из них более одиннадцати миллионов были умерщвлены различными способами. В числе погибших – шесть миллионов евреев.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...