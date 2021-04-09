Память узников нацистских концлагерей почтили на виртуальном «Марше живых»

Второй год подряд «Марш живых», посвящённый узникам нацистских концлагерей, проводят виртуально. Участники прислали свои фотографии организаторам. С помощью 3D-технологий изображения разместили на фоне ворот Освенцима.

В этом году марш посвящён медикам, которые, рискуя жизнью, спасали евреев во время Второй мировой войны. В онлайн-церемонии участвуют президент Израиля, мэр Иерусалима, медицинские работники и выжившие в Холокосте.

Ципора Фрейнд родилась за два года до войны и почти не помнит родителей. Её приютили польские супруги, поэтому она выжила во время Холокоста. Женщина говорит, что «Марш живых» надо проводить каждый год, даже если это приходится делать виртуально.

[Ципора Фрейнд, выжившая в Холоксте]:

«Нужно хотя бы так продолжать (эту традицию) и не отменять (марш), чтобы не забывать (о Холокосте). Так что в этом году организаторы поступили именно так, нет другого выбора. Традиция сохранится, и каждый год молодёжь и пожилые будут участвовать в марше и не забудут (о погибших)».

Организаторы тоже считают важным каждый год проводить церемонию.

[Барух Адлер, соорганизатор «Марша живых»]:

«Если отменить марш, то потеряешь возможность рассказать о Холокосте одному поколению молодёжи. Обычно в нём участвуют молодые люди 17-18 лет, а потом они будут заняты учёбой в университетах».

Виртуальную церемонию транслировали через Интернет, в том числе и в социальных сетях.

«Марш живых» проводят с 1988 года, чтобы почтить память жертв нацизма. В годы Второй мировой войны нацисты содержали в концлагерях и тюрьмах 18 миллионов узников из разных стран. Из них более одиннадцати миллионов были умерщвлены различными способами. В числе погибших – шесть миллионов евреев.

Короткая ссылка на эту страницу: