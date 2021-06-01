В Таиланд вернулись древние артефакты, украденные в прошлом веке

Тайские власти провели торжественную церемонию в Бангкоке в честь возвращения в страну древних артефактов, которые ранее..

Тайские власти провели торжественную церемонию в Бангкоке в честь возвращения в страну древних артефактов, которые ранее похитили контрабандисты. Реликвии десятки лет хранились в Музее азиатских искусств в Сан-Франциско. Правительство США вернуло их по требованию Таиланда.

Артефакты представляют собой две каменные перемычки, которые были частью конструкции двух храмов. Реликвии украшены резьбой и изображениями индуистских божеств Индры и Ямы. Возраст этих опорных балок – примерно 1000 лет.

[Иттхипол Кунпломе, министр культуры Таиланда]:

«Музей азиатских искусств признал, что эти две перемычки были вывезены из Таиланда. И вот настал день, когда они, наконец, вернулись на родину».

Каменные перемычки обнаружил сотрудник Комитета по возвращению ценностей Таиланда Танонгсак Ханвонг. После его заявления власти США три года проводили расследование. Предполагается, что реликвии были украдены в период с 1958 по 1969 годы.

[Танонгсак Ханвонг, член Комитета по возвращению ценностей]:

«Этот судебный процесс подаёт сигнал музеям, которые ещё незаконно владеют тайскими артефактами. Теперь они знают, что проиграют дело. Многие музеи предпочли начать процесс возвращения вместо того, чтобы судиться».

Артефакты три месяца будут выставлены в Национальном музее Бангкока. Потом правительство решит, возвращать ли их в храмы, которым они принадлежали.

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