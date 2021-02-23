Компьютерная томография раскрыла мучительную смерть фараона

Мумии египетского фараона Секененры Таа II – 3600 лет. Однако секреты, которые она хранит, раскрывают только..

Мумии египетского фараона Секененры Таа II – 3600 лет. Однако секреты, которые она хранит, раскрывают только сейчас.

Её обнаружили в 1881 году в Дейр-эль-Бахри – археологическом комплексе заупокойных храмов и гробниц на западном побережье Нила. Исследование рентгеновским излучением в 60-х годах прошлого века показало, что на голове правителя есть раны.

Теперь же провели компьютерную томографию, которая пролила больше света на смерть фараона. Как выяснилось, он, скорее всего, погиб на поле боя, сражаясь с гиксосами.

Раскопками руководил бывший министр древностей Египта и археолог Захи Хавасс.

[Захи Хавасс, археолог]:

«Мы знаем, что они связали ему руки и ударили по лицу. Потом бросили на землю и снова ударили».

Кроме того, выяснили, что его тщательно забальзамировали, и это было сделано не в спешке, как считалось ранее. Томография также показала, что некоторые раны бальзамировщики замаскировали.

[Захи Хавасс, археолог]:

«Солдаты отнесли его в мастерскую по мумификации. Это стало понятно после изучения. Раньше думали, что его мумифицировали в пустыне и в спешке. Но мы выяснили, что мумификация была сделана идеально, это было в мастерской в Фивах. Бальзамировщики закрыли его раны и наложили ткань идеально, чтобы он смог попасть в загробный мир».

В октябре прошлого года археологи обнаружили около 60 древних гробниц возле знаменитой Ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре, к югу от Каира.

А в январе этого года в некрополе Саккара был обнаружен погребальный храм, построенный более 4000 лет назад и принадлежавший королеве Неарит, жене короля Тети. Этими раскопками также руководил Хавасс.

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