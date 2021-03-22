Траурные подвески королевы: Sotheby’s выставит на торги уникальные артефакты

Эти небольшие подвески были печальным напоминанием для одной из самых известных в мире вдов. Британская королева..

Эти небольшие подвески были печальным напоминанием для одной из самых известных в мире вдов. Британская королева Виктория 40 лет ходила в трауре после смерти своего мужа Альберта. А эти украшения дарили ей после смерти других членов её семьи.

Они вошли в огромную коллекцию предметов, которые принадлежали Патрисии Маунтбеттен – праправнучке королевы Виктории и дочери графа Луиса Маунтбеттена. Она была известна как вторая графиня Маунтбеттен Бирманская и умерла в 2017 году в возрасте 93 лет.

Теперь же её личную коллекцию антиквариата продадут на аукционе. Торги проведёт дом Sotheby’s.

[Дэвид Макдональд, представитель Sotheby’s]:

«Это одна из тех коллекций, которые являются своего рода изюминкой карьеры, я имею в виду Маунтбеттен – какое чарующее имя. Оно так много говорит о XX веке. Мы всё знаем об их жизни из фильмов, документальных фильмов и книг. Но иметь своего рода очень визуальное трёхмерное представление – это очень, очень интересно».

Траурные украшения – особенно интересная находка. Никто не знал, что они вообще существуют, пока аукционисты не внесли в каталог предметы из семейного дома графини и не обнаружили подвески вместе с записями, подтверждающими их королевское происхождение.

Один из предметов посвящён кончине принцессы Алисы – третьего ребенка Виктории. Она умерла от дифтерии в возрасте 35 лет. Прядь её волос хранится внутри одной подвески.

[Дэвид Макдональд, представитель Sotheby’s]:

«Замечательные драгоценности, очень личные драгоценности, которые были заказаны и подарены королеве Виктории её семьей в память о смерти её матери и дочери. Об этих предметах не знали, они не были зарегистрированы».

Есть в коллекции и более радостные артефакты. На продажу выставлены яркие украшения в стиле тутти-фрутти. Ожидается, что одно колье, изготовленное из таких драгоценных камней, как изумруды, рубины и бриллианты, уйдёт с молотка за 60 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, есть романтические предметы, такие как украшенные драгоценностями слоны, подаренные отцом графини его супруге Эдвине на 24-ю годовщину их свадьбы.

В целом коллекция включает около 400 лотов, среди которых также есть серебряная посуда, мебель и картины. Торги в связи с пандемией будут проходить по телефону и онлайн.

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