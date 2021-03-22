Траурные подвески королевы: Sotheby's выставит на торги уникальные артефакты
Эти небольшие подвески были печальным напоминанием для одной из самых известных в мире вдов. Британская королева..
Дата загрузки: 2021-03-23
Они вошли в огромную коллекцию предметов, которые принадлежали Патрисии Маунтбеттен – праправнучке королевы Виктории и дочери графа Луиса Маунтбеттена. Она была известна как вторая графиня Маунтбеттен Бирманская и умерла в 2017 году в возрасте 93 лет.
Теперь же её личную коллекцию антиквариата продадут на аукционе. Торги проведёт дом Sotheby’s.
[Дэвид Макдональд, представитель Sotheby’s]:
«Это одна из тех коллекций, которые являются своего рода изюминкой карьеры, я имею в виду Маунтбеттен – какое чарующее имя. Оно так много говорит о XX веке. Мы всё знаем об их жизни из фильмов, документальных фильмов и книг. Но иметь своего рода очень визуальное трёхмерное представление – это очень, очень интересно».
Траурные украшения – особенно интересная находка. Никто не знал, что они вообще существуют, пока аукционисты не внесли в каталог предметы из семейного дома графини и не обнаружили подвески вместе с записями, подтверждающими их королевское происхождение.
Один из предметов посвящён кончине принцессы Алисы – третьего ребенка Виктории. Она умерла от дифтерии в возрасте 35 лет. Прядь её волос хранится внутри одной подвески.
[Дэвид Макдональд, представитель Sotheby’s]:
«Замечательные драгоценности, очень личные драгоценности, которые были заказаны и подарены королеве Виктории её семьей в память о смерти её матери и дочери. Об этих предметах не знали, они не были зарегистрированы».
Есть в коллекции и более радостные артефакты. На продажу выставлены яркие украшения в стиле тутти-фрутти. Ожидается, что одно колье, изготовленное из таких драгоценных камней, как изумруды, рубины и бриллианты, уйдёт с молотка за 60 тысяч фунтов стерлингов.
Кроме того, есть романтические предметы, такие как украшенные драгоценностями слоны, подаренные отцом графини его супруге Эдвине на 24-ю годовщину их свадьбы.
В целом коллекция включает около 400 лотов, среди которых также есть серебряная посуда, мебель и картины. Торги в связи с пандемией будут проходить по телефону и онлайн.
Короткая ссылка на эту страницу: