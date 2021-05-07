Облава на наркоторговцев в Рио: в перестрелке погибло 25 человек

В бедных районах трущоб Рио-де-Жанейро провели облавы на предполагаемых членов банд наркоторговцев. В результате возникшей перестрелки..

В бедных районах трущоб Рио-де-Жанейро провели облавы на предполагаемых членов банд наркоторговцев. В результате возникшей перестрелки погибло не менее 25 человек, включая офицера полиции.

Члены преступных банд пытались бежать через крыши домов. Полиция, прибывшая на место на бронетранспортёрах и вертолётах, арестовала не менее 10 человек.

Также был изъят большой арсенал оружия. Его полиция представила на пресс-конференции. Среди изъятого шесть автоматов, 15 пистолетов, пулемёт, 14 гранат и один артиллерийский боеприпас.

[Родригу Оливьера, глава полиции]:

«К сожалению, в общине произошло много вооружённых стычек, и мы не можем радоваться результату из-за числа погибших. Погиб наш полицейский».

Для штата Рио это самая смертоносная полицейская операция за 16 лет. Регион десятилетиями страдал от связанного с наркотиками насилия в бедных кварталах, известных как фавелы.

При этом с началом пандемии Верховный суд страны запретил проводить там операции за исключением чрезвычайных ситуаций.

[Родригу Оливьера, глава полиции]:

«Из-за решения суда не проводить рейды в фавелах незаконный оборот наркотиков усилился. Он стал масштабнее и больше укоренился в обществе».

Стоит отметить, что предыдущая смертоносная облава произошла в Рио-де-Жанейро в 2005 году. Тогда в ходе рейда на северной окраине города погибло 29 человек.

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