Телеканал NTD

В Индии редкого панголина конфисковали у нелегального торговца животными

В Индии редкого панголина конфисковали у нелегального торговца животными

Индийские полицейские спасли от нелегального торговца редкого панголина. Эти животные находятся на грани исчезновения. На них..

Дата загрузки: 2021-04-20

Индийские полицейские спасли от нелегального торговца редкого панголина. Эти животные находятся на грани исчезновения. На них незаконно охотятся ради мяса и чешуи.

[П. К. Бхой, полицейский]:
«Человек, завладевший этим панголином, пытался продать (его) разным торговцам. Мы провели рейд и задержали этого нарушителя. Его зовут Кешаб Шаху. Он из Нарсингхпура».

Полицейские также конфисковали животное. Оно весит 14 килограммов, его длина – один метр 20 сантиметров.

По данным Всемирного фонда дикой природы, панголин – одно из самых продаваемых млекопитающих в Азии. Там его мясо считается деликатесом, а из чешуи делают лекарства традиционной медицины. Китайские народные лекари утверждают, что чешуя панголина целебная и даже может вылечить от рака. Исследования учёных этого не подтвердили.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...