В Индии редкого панголина конфисковали у нелегального торговца животными

Индийские полицейские спасли от нелегального торговца редкого панголина. Эти животные находятся на грани исчезновения. На них..

[П. К. Бхой, полицейский]:

«Человек, завладевший этим панголином, пытался продать (его) разным торговцам. Мы провели рейд и задержали этого нарушителя. Его зовут Кешаб Шаху. Он из Нарсингхпура».

Индийские полицейские спасли от нелегального торговца редкого панголина. Эти животные находятся на грани исчезновения. На них незаконно охотятся ради мяса и чешуи.

Полицейские также конфисковали животное. Оно весит 14 килограммов, его длина – один метр 20 сантиметров.

По данным Всемирного фонда дикой природы, панголин – одно из самых продаваемых млекопитающих в Азии. Там его мясо считается деликатесом, а из чешуи делают лекарства традиционной медицины. Китайские народные лекари утверждают, что чешуя панголина целебная и даже может вылечить от рака. Исследования учёных этого не подтвердили.

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