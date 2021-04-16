Гонконгские активисты прибыли в суд, чтобы заслушать приговоры

82-летний активист Мартин Ли прибыл в суд Западного Коулуна в Гонконге, чтобы заслушать приговор. Вместе с..

82-летний активист Мартин Ли прибыл в суд Западного Коулуна в Гонконге, чтобы заслушать приговор. Вместе с ним на скамье подсудимых девять других продемократических активистов и адвокатов. Ранее их признали виновными в участии в несанкционированных собраниях во время антиправительственных протестов в 2019 году.

Гонконгский медиамагнат и стойкий сторонник демократического движения Джимми Лай также заслушает свой первый приговор среди ряда выдвинутых против него обвинений. Он находится в тюрьме с декабря после того, как ему было отказано в освобождении под залог.

Ранее в апреле Лай был признан виновным в участии в незаконном собрании 18 и 31 августа 2019 года. Максимально возможное наказание по статьям – пять лет лишения свободы.

[Ли Чхёкъянь, продемократический активист]:

«Неважно где мы: в тюрьме или изгнании, – мы работаем вместе. Я хочу сказать «спасибо» всем людям в Гонконге за соучастие, солидарность, единство. С чувством солидарности мы победим». [сторонник продемократического движения]:

«Мы должны продолжать осознанное противостояние. Больше нельзя всего бояться. В сегодняшнем мире тебя могут признать виновным по любой причине».

Поддержать активистов пришли и европейские дипломаты.

[Чарльз Уитли, дипломат ЕС]:

«Мы следим за этим вопросом, поскольку, как я уже сказал, в него вовлечены продемократические активисты и мирные протестующие. Это вызывает оправданный интерес международного сообщества. Вот почему мы здесь».

Среди других обвиняемых, также признанных виновными, – известный адвокат Маргарет Нг и ветераны демократической партии Ли Чеук-янь, Альберт Хо и Люн Квок-хун.

Протесты 2019 года спровоцировало усиление давления со стороны Пекина на широкие свободы региона. В 1997 году, когда Великобритания передала свою бывшую колонию под управление КНР, Китай обещал сохранять демократический стиль управления Гонконга.

Однако в прошлом году Пекин укрепил свою власть в регионе, введя закон о нацбезопасности. Он позволяет арестовывать любого по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме или связях с иностранными силами. Максимальный срок наказания в рамках закона – пожизненное заключение.

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