Гонконгские активисты прибыли в суд, чтобы заслушать приговоры
82-летний активист Мартин Ли прибыл в суд Западного Коулуна в Гонконге, чтобы заслушать приговор. Вместе с..
Дата загрузки: 2021-04-16
Гонконгский медиамагнат и стойкий сторонник демократического движения Джимми Лай также заслушает свой первый приговор среди ряда выдвинутых против него обвинений. Он находится в тюрьме с декабря после того, как ему было отказано в освобождении под залог.
Ранее в апреле Лай был признан виновным в участии в незаконном собрании 18 и 31 августа 2019 года. Максимально возможное наказание по статьям – пять лет лишения свободы.
[Ли Чхёкъянь, продемократический активист]:
«Неважно где мы: в тюрьме или изгнании, – мы работаем вместе. Я хочу сказать «спасибо» всем людям в Гонконге за соучастие, солидарность, единство. С чувством солидарности мы победим».
[сторонник продемократического движения]:
«Мы должны продолжать осознанное противостояние. Больше нельзя всего бояться. В сегодняшнем мире тебя могут признать виновным по любой причине».
Поддержать активистов пришли и европейские дипломаты.
[Чарльз Уитли, дипломат ЕС]:
«Мы следим за этим вопросом, поскольку, как я уже сказал, в него вовлечены продемократические активисты и мирные протестующие. Это вызывает оправданный интерес международного сообщества. Вот почему мы здесь».
Среди других обвиняемых, также признанных виновными, – известный адвокат Маргарет Нг и ветераны демократической партии Ли Чеук-янь, Альберт Хо и Люн Квок-хун.
Протесты 2019 года спровоцировало усиление давления со стороны Пекина на широкие свободы региона. В 1997 году, когда Великобритания передала свою бывшую колонию под управление КНР, Китай обещал сохранять демократический стиль управления Гонконга.
Однако в прошлом году Пекин укрепил свою власть в регионе, введя закон о нацбезопасности. Он позволяет арестовывать любого по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме или связях с иностранными силами. Максимальный срок наказания в рамках закона – пожизненное заключение.
Короткая ссылка на эту страницу: