Семерых бывших членов леворадикальных группировок Италии арестовали во Франции

Семь итальянских граждан, которые десятилетиями скрывались от правосудия, были арестованы во Франции. На родине их заочно..

Семь итальянских граждан, которые десятилетиями скрывались от правосудия, были арестованы во Франции. На родине их заочно судили за причастность к терактам, которые в 70-х годах проводили леворадикальные вооружённые группировки.

Италия давно добивается экстрадиции десятков марксистских боевиков. Им дали убежище во Франции на условии, что они откажутся от насилия. Администрация президента Эмманюэля Макрона в течение нескольких месяцев вела переговоры с правительством Италии. В итоге Париж согласился произвести аресты.

[Эрик Дюпон-Моретти, министр юстиции Франции]:

«С самого начала своего мандата президент поддерживает тесные связи с нашими итальянскими друзьями, которые хотят, наконец, осудить этих террористов. Сегодня утром, после того как в суд Парижа были направлены запросы об экстрадиции из Италии, были произведены аресты. Ещё трое членов «Красных бригад», похоже, находятся в бегах и не найдены».

Период с 1969 по 80-й в Италии называли «Свинцовыми годами». Террористы в то время убили 362 человека, почти 4,5 тысячи получили ранения.

Среди арестованных – Джорджио Пьетростефани, сооснователь группировки «Борьба продолжается». В Италии его приговорили к 22 годам тюрьмы за участие в убийстве комиссара полиции Милана Луиджи Калабрези в 1972 году.

[Эрик Дюпон-Моретти, министр юстиции Франции]:

«Я также хочу сказать, что рад участвовать в принятии таких решений. Надеюсь, что они позволят Италии спустя 40 лет перевернуть кровавую страницу своей истории».

Другие шесть арестованных – члены «Красных бригад», включая Марину Петреллу, Роберту Каппелли и Серджио Торнаги. В Италии их приговорили к пожизненным срокам за участие в ряде убийств и похищений.

[Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции]:

«Я считаю, что подсудимые совершили кровавые преступления. Однако теперь этим будет заниматься суд, точнее, апелляционный суд Парижа».

В настоящее время ведется поиск ещё троих итальянцев. При этом Рим изначально выслал имена 200 лиц, которые находятся в розыске. Прокуратура Парижа заявила, что рассмотрит любой запрос Италии об экстрадиции.

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