Семерых бывших членов леворадикальных группировок Италии арестовали во Франции
Семь итальянских граждан, которые десятилетиями скрывались от правосудия, были арестованы во Франции. На родине их заочно..
Дата загрузки: 2021-04-29
Италия давно добивается экстрадиции десятков марксистских боевиков. Им дали убежище во Франции на условии, что они откажутся от насилия. Администрация президента Эмманюэля Макрона в течение нескольких месяцев вела переговоры с правительством Италии. В итоге Париж согласился произвести аресты.
[Эрик Дюпон-Моретти, министр юстиции Франции]:
«С самого начала своего мандата президент поддерживает тесные связи с нашими итальянскими друзьями, которые хотят, наконец, осудить этих террористов. Сегодня утром, после того как в суд Парижа были направлены запросы об экстрадиции из Италии, были произведены аресты. Ещё трое членов «Красных бригад», похоже, находятся в бегах и не найдены».
Период с 1969 по 80-й в Италии называли «Свинцовыми годами». Террористы в то время убили 362 человека, почти 4,5 тысячи получили ранения.
Среди арестованных – Джорджио Пьетростефани, сооснователь группировки «Борьба продолжается». В Италии его приговорили к 22 годам тюрьмы за участие в убийстве комиссара полиции Милана Луиджи Калабрези в 1972 году.
[Эрик Дюпон-Моретти, министр юстиции Франции]:
«Я также хочу сказать, что рад участвовать в принятии таких решений. Надеюсь, что они позволят Италии спустя 40 лет перевернуть кровавую страницу своей истории».
Другие шесть арестованных – члены «Красных бригад», включая Марину Петреллу, Роберту Каппелли и Серджио Торнаги. В Италии их приговорили к пожизненным срокам за участие в ряде убийств и похищений.
[Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции]:
«Я считаю, что подсудимые совершили кровавые преступления. Однако теперь этим будет заниматься суд, точнее, апелляционный суд Парижа».
В настоящее время ведется поиск ещё троих итальянцев. При этом Рим изначально выслал имена 200 лиц, которые находятся в розыске. Прокуратура Парижа заявила, что рассмотрит любой запрос Италии об экстрадиции.
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