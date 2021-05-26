Международный уголовный суд зачитал обвинения бывшему суданскому боевику

В Международном уголовном суде в Гааге зачитывают обвинения суданцу Али Абд-Аль-Рахману. Этого человека обвиняют в том,..

В Международном уголовном суде в Гааге зачитывают обвинения суданцу Али Абд-Аль-Рахману. Этого человека обвиняют в том, что он совершал военные преступления во время конфликта в Дарфуре. В то время он возглавлял военизированную группировку и сражался с повстанцами на стороне властей.

Это первый судебный процесс в МУС, который касается этого смертоносного конфликта.

Абд-Аль-Рахмана также называли Али Кушайбом. Прокуроры выдвинули против него 31 обвинение, включая репрессии, убийства, пытки и изнасилования.

[Фату Бенсуда, прокурор МУС]:

«Он играл ключевую роль, возглавляя нападения, совершая убийства и приказывая совершать другие убийства».

Конфликт в регионе Дарфур продолжался с 2003 по 2004 годы. Тогда повстанцы неарабского происхождения подняли оружие против правительства Судана. Власти мобилизовали в основном арабских ополченцев, чтобы подавить восстание. Это вызвало волну насилия.

Соединенные Штаты и некоторые активисты говорят, что расправу над мирными жителями можно приравнять к геноциду.

[Фату Бенсуда, прокурор МУС]:

«15-16 августа 2003 года были совершены атаки в таких городах, как Кодум и Бриндизи. Люди стали жертвами нападений, изнасилований и убийств. Их дома и деревни были разрушены. Тысячи были насильственно перемещены. Многие бежали в более крупные города».

Подсудимый, который сдался в июне прошлого года, пока не делал никаких заявлений по поводу своей виновности. Однако его адвокаты заявили, что он не тот человек, которого называли Али Кушайбом.

Стоит отметить, что МУС выдвинул обвинения также бывшему президенту Судана Омару Хассану аль-Баширу. Его обвиняют в геноциде и других преступлениях в Дарфуре. В 2019 году аль-Башира сместили с поста. С тех пор он остаётся в тюрьме столицы Хартум.

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