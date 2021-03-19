Суд над канадцем Майклом Спейвором в Китае был закрытым и завершился без приговора

Суд над одним из двух канадцев, находящихся в заключении в Китае, прошёл за закрытыми дверями. Заседание..

Суд над одним из двух канадцев, находящихся в заключении в Китае, прошёл за закрытыми дверями. Заседание длилось всего два часа и завершилось без объявления приговора.

Майк Спейвор предстал перед судом северо-восточного города Даньдун после двух лет предварительного заключения. Ему выдвинуты обвинения в шпионаже. Канадским дипломатам внутрь попасть не удалось.

[Джим Никел, представитель посольства Канады в Пекине]:

«Как вы знаете, произвольное задержание продолжается более двух лет. Мы очень обеспокоены ситуацией. Мы требуем его немедленного освобождения. И, учитывая характер задержания, мы удивлены, что слушания вообще начались, поскольку, как я уже сказал, прошло более двух лет».

Поддержать канадскую дипломатическую миссию пришли 10 представителей из восьми стран, включая Великобританию, США и Австралию.

[Джим Никел, представитель посольства Канады в Пекине]:

«Мы очень рады, что США оказали поддержку Майклу Спейвору и Майклу Ковригу. Мы также тесно сотрудничаем с Соединёнными Штатами, чтобы добиться немедленного их освобождения. Надеемся, что суд найдёт способ их освободить».

Представителям посольства Канады не разрешат присутствовать и на суде над вторым канадцем – Майклом Ковригом, которого также обвиняют в шпионаже. Заседание намечено на понедельник.

Вердикты обоим обвиняемым обещают огласить позже. Им грозят сроки от 10 лет до пожизненного заключения.

Спейвора и Коврига арестовали в декабре 2018 года. Как предполагается, их задержание стало ответом Пекина на арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде. Она попала в руки правоохранителей по запросу со стороны США, которые добиваются её экстрадиции.

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