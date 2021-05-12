Индийцы во время локдауна кормят бродячих собак и коров

Индийские волонтёры и сотрудники благотворительной организации People for Animals выходят на улицы кормить бездомных животных. В..

[Субал Свайн, сотрудник организации People for Animals]:

«Отели закрыты из-за локдауна. В городе почти 60 тысяч бродячих собак. Их перестали кормить, поэтому они лаяли и нападали на людей на дорогах. Мы хотим накормить как можно больше бездомных животных, чтобы спасти их в трудные времена пандемии».

Индийские волонтёры и сотрудники благотворительной организации People for Animals выходят на улицы кормить бездомных животных. В восточном штате Одиша на две недели ввели локдаун, чтобы сдержать распространение COVID-19. Без поддержки людей остались собаки, коровы и обезьяны.

Волонтёры готовят специальную еду для собак и крупного рогатого скота, а обезьян подкармливают бананами.

Власти штата выделили более 80 тысяч долларов на поддержку бездомных животных во время локдауна.

В Индии с древних времён коров почитают как священных животных. Во многих штатах запрещено их убивать. Нарушителям может грозить тюрьма. Поэтому коровы свободно разгуливают даже в городах с большим движением на дорогах.

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