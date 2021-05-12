Индийцы во время локдауна кормят бродячих собак и коров
Индийские волонтёры и сотрудники благотворительной организации People for Animals выходят на улицы кормить бездомных животных. В..
Дата загрузки: 2021-05-12
[Субал Свайн, сотрудник организации People for Animals]:
«Отели закрыты из-за локдауна. В городе почти 60 тысяч бродячих собак. Их перестали кормить, поэтому они лаяли и нападали на людей на дорогах. Мы хотим накормить как можно больше бездомных животных, чтобы спасти их в трудные времена пандемии».
Волонтёры готовят специальную еду для собак и крупного рогатого скота, а обезьян подкармливают бананами.
Власти штата выделили более 80 тысяч долларов на поддержку бездомных животных во время локдауна.
В Индии с древних времён коров почитают как священных животных. Во многих штатах запрещено их убивать. Нарушителям может грозить тюрьма. Поэтому коровы свободно разгуливают даже в городах с большим движением на дорогах.
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