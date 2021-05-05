Нью-йоркский приют Bideawee 118 лет стоит на защите собак и кошек

Двухмесячные щенки беззаботно резвятся в старинном приюте для животных Bideawee в Нью-Йорке. Они и ещё более..

Двухмесячные щенки беззаботно резвятся в старинном приюте для животных Bideawee в Нью-Йорке. Они и ещё более трёх десятков собак и кошек ждут новых хозяев. Во время пандемии спрос на домашних питомцев вырос на 15%.

[Лесли Грейнджер, глава организации Bideawee]:

«Весь последний год у нас невероятный спрос на животных, которых хотят взять домой. И мы не видим, чтобы этот спрос падал. Люди по-прежнему обращаются к нам».

Выбрать животное можно прямо на сайте приюта. После этого надо заполнить заявку. Затем сотрудники организации приглашают будущего хозяина на личную встречу с питомцем. При этом человек должен серьёзно взвесить все «за» и «против», и только потом сможет забрать животное.

Организацию Bideawee в 1903 году основала шотландка Флора Д’оби Дженкинс Киббе. В то время щенков и котят часто топили в Гудзоне, поэтому женщина открыла приют на Манхэттене, поближе к реке. Название приюта означает «остаться на время». Целью шотландки было спасать домашних питомцев. В середине прошлого века животным также стали подыскивать хозяев.

[Лесли Грейнджер, глава организации Bideawee]:

«Команда Bideawee каждый день меняет к лучшему жизнь этих животных, судьба которых иначе могла бы сложиться как угодно. Но они не просто меняют ситуацию в жизни животных и людей, которые их забрали. Они наполняют их жизнь любовью».

В приюте есть ветеринарная клиника. Также организация десять лет назад запустила инициативу по стерилизации одичавших кошек, чтобы гуманно сократить их популяцию. К проекту могут присоединится обычные граждане. Сотрудники приюта проводят семинары, на которых рассказывают, как правильно отлавливать уличных кошек, доставлять их в специальные ветеринарные клиники, а потом возвращать на улицу.

[Элиз Холленбек, сотрудница организации Bideawee]:

«Во время пандемии мы перешли от очных семинаров к вебинарам, что позволило нам расширить охват. Обычно на наших курсах обучалось по 30 человек. Сейчас в них участвует более 300 человек из разных стран мира».

Приют также обучает правильно заботиться о животных. Например, на вебинарах можно узнать, как кормить котёнка.

Bideawee проводит и другие общественные программы, такие как зоотерапия. Также у организации есть два мемориальных парка, где можно хоронить домашних питомцев.

Короткая ссылка на эту страницу: