В Чехии из-за COVID ввели ограничения на передвижение

В Чехии в виду тяжёлой эпидемиологической ситуации начали действовать более жёсткие карантинные меры. В стране живёт..

В Чехии в виду тяжёлой эпидемиологической ситуации начали действовать более жёсткие карантинные меры.

В стране живёт около 11 миллионов человек, и на прошлой неделе здесь зафиксировали самый высокий в мире уровень заражения коронавирусом на душу населения. Он в 11 раз выше, чем в соседней Германии. Как заявил премьер-министр Андрей Бабиш, система здравоохранения – на грани краха из-за рекордного числа пациентов в тяжёлом состоянии.

Теперь чехам на три недели запрещено передвигаться между регионами. Нельзя выезжать из района прописки, за исключением необходимости по работе. Заводы и фабрики продолжают функционировать.

[жительница Праги]:

«Нашу семью обеспечивает муж. Так что мы не жалуемся. Но если бы я была одна, то наверное умерла бы с голоду».

И на открытом воздухе, и в помещениях все обязаны быть в масках, включая рабочие места. Исключением являются только случаи, если человек находится один.

Рестораны, развлекательные заведения и магазины товаров не первой необходимости, в основном, остаются закрытыми с октября. Теперь к ним добавились канцелярия и обувные.

Закрылись садики и начальные классы школ. Остальные и так уже были на домашнем обучении.

[житель Праги]:

«До сегодняшнего дня люди не хотели соблюдать правила, поэтому ковид здесь. Посмотрим, может быть новые меры помогут». [Роберт Син, медицинский эксперт]:

«Ограничивать передвижение по районам совершенно бесполезно, и это невозможно отслеживать. Посмотрите на список исключений. Можно придумать что угодно, чтобы обойти этот запрет».

Следить за соблюдением карантинных мер власти Чехии направили 26 тысяч полицейских и почти 4000 солдат.

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