Во Франции на четыре недели вводят третий «локдаун»

Франция вводит третий «локдаун», чтобы сдержать распространение коронавируса. Президент страны выступил с видеообращением. Он сказал, что..

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«18 марта мы наряду с комендантским часом ввели дополнительные меры почти в 20 регионах. Спустя две недели цифры очевидны. Да, эта стратегия дала результаты. Но они очень ограничены, поскольку мы столкнулись со всплеском из-за британского штамма вируса».

Франция вводит третий «локдаун», чтобы сдержать распространение коронавируса. Президент страны выступил с видеообращением. Он сказал, что предыдущие меры не привели к желаемому результату.

По словам Макрона, в стране закроют детские сады и школы. Также действующие более недели ограничения на передвижение в Париже и некоторых северных и южных регионах теперь применят в общенациональном масштабе.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:«Жёсткие правила, которые сейчас действуют в 19 департаментах, с вечера субботы распространятся на все города на четыре недели».

Число умерших от COVID-19 во Франции приближается к 100 тысячам. При этом в наиболее пострадавших регионах отделения интенсивной терапии работают на пределе возможностей, а процесс вакцинации идёт медленнее, чем предполагалось.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:«Вирус более заразный и более смертоносный. В реанимационные отделения поступают люди в возрасте 60 и 50 лет и даже моложе. Не забывайте: 44% пациентов в отделениях интенсивной терапии – это люди моложе 65 лет».

Прирост новых заболевших в стране с февраля удвоился почти до 40 тысяч в день. Макрон отметил, что количество коек в реанимациях увеличат до 10 тысяч, поскольку пациентов с COVID-19 там уже более 5000.

По словам президента, 8,5 миллионов французов получили первую дозу вакцины. Это 12% населения страны.

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