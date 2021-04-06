Португалия смягчает карантинные ограничения

В Лиссабоне вновь открылись уличные террасы кафе и ресторанов. В Португалии начался второй этап смягчения жёстких..

В Лиссабоне вновь открылись уличные террасы кафе и ресторанов. В Португалии начался второй этап смягчения жёстких карантинных мер, введённых 15 января. Первые послабления были в середине марта.

Многие предприниматели вздохнули с облегчением.

[Педру Кошта, владелец кафе]:

«Этот локдаун был болезненнее, потому что длился дольше. Но хорошо, что мы снова можем открыться».

В стране также начали работать музеи, небольшие магазины, рынки с непродовольственными товарами и спортивные залы.

[Жуана Силва, сотрудница спортзала]:

«Несомненно, эффект от (локдауна) катастрофический – и не только в отношении финансов, но и физического и психологического состояния наших клиентов». [Келли, посетительница спортзала]:

«Этот период был сложным, потому что для меня важно ходить в тренажёрный зал. Я не могу заниматься этим на улице, поэтому мне было трудно без тренажёров».

Ученики средней школы тоже вернулись к обычному формату занятий. Младшеклассники ходят в школы уже с 15 марта.

[Вания, мама школьницы]:

«Это облегчение. На онлайн-уроках заниматься трудно, сложно хорошо выполнять задания. Очень напряжённое было время».

В январе в Португалии ускорилось распространение коронавируса. В стране с населением десять миллионов человек несколько раз регистрировали самый высокий в мире недельный уровень заболеваемости и смертности на душу населения.

В общей сложности в Португалии выявили 820 тысяч случаев COVID-19, умерли почти 17 тысяч человек. С февраля эпидемия идёт на спад. Если ситуация продолжит улучшаться, то через две недели откроются кинотеатры, торговые центры и внутренние помещения кафе и ресторанов.

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