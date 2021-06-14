В Москве из-за коронавируса ввели новые карантинные ограничения

В России, согласно официальным данным, снова ускоряется распространение коронавируса. 13 июня выявили более 14 700 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с 13 февраля. На Москву пришлось 7700 новых случаев COVID-19. Причём в столице эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться 9 июня.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввёл новые карантинные ограничения. Он объявил нерабочие дни с 15 по 19 июня. При этом 14 июня тоже выходной, поскольку День России выпал на субботу.

В рамках карантинных мер в Москве до 20 июня будут закрыты зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты. Бары могут впускать клиентов только до 23 часов. Ночью можно работать навынос и доставлять заказы.

При этом ограничения не коснулись организаций, обслуживающих инфраструктуру столицы, а также – военных и других стратегически важных предприятий.

[Валентин Русин, житель Москвы]:

«Первоградское, Канчаловское, Зеленоград – откуда мы – там нет умирающих. Такие ограничения, я считаю, должны быть, когда болезнь очень страшна. А это жизненная, обычная болезнь». [Татьяна, жительница Москвы]:

«Сложно сказать, насколько оправданы действия руководства города в данном случае. Но если ситуация, действительно, такая сложная, то я бы согласилась с ограничительными мерами, потому что только ограничительные меры могут заставить жителей города позаботиться о собственном здоровье».

Также в московских больницах перепрофилируют тысячи коек, чтобы принимать пациентов с коронавирусом. По словам мэра, сейчас тяжело болеют не только люди из групп риска, но также пациенты среднего возраста и даже молодые.

О новых карантинных мерах также объявили в Санкт-Петербурге. Их вводят с 17 июня.

В России в общей сложности выявили 5 миллионов 200 тысяч случаев COVID-19. Скончались 126 тысяч человек. Между тем Федеральная служба государственной статистики сообщила, что с апреля 2020-го по апрель 2021 года было зарегистрировано примерно 270 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.

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