В Москве из-за коронавируса ввели новые карантинные ограничения
В России, согласно официальным данным, снова ускоряется распространение коронавируса. 13 июня выявили более 14 700 новых..
Дата загрузки: 2021-06-14
12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввёл новые карантинные ограничения. Он объявил нерабочие дни с 15 по 19 июня. При этом 14 июня тоже выходной, поскольку День России выпал на субботу.
В рамках карантинных мер в Москве до 20 июня будут закрыты зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты. Бары могут впускать клиентов только до 23 часов. Ночью можно работать навынос и доставлять заказы.
При этом ограничения не коснулись организаций, обслуживающих инфраструктуру столицы, а также – военных и других стратегически важных предприятий.
[Валентин Русин, житель Москвы]:
«Первоградское, Канчаловское, Зеленоград – откуда мы – там нет умирающих. Такие ограничения, я считаю, должны быть, когда болезнь очень страшна. А это жизненная, обычная болезнь».
[Татьяна, жительница Москвы]:
«Сложно сказать, насколько оправданы действия руководства города в данном случае. Но если ситуация, действительно, такая сложная, то я бы согласилась с ограничительными мерами, потому что только ограничительные меры могут заставить жителей города позаботиться о собственном здоровье».
Также в московских больницах перепрофилируют тысячи коек, чтобы принимать пациентов с коронавирусом. По словам мэра, сейчас тяжело болеют не только люди из групп риска, но также пациенты среднего возраста и даже молодые.
О новых карантинных мерах также объявили в Санкт-Петербурге. Их вводят с 17 июня.
В России в общей сложности выявили 5 миллионов 200 тысяч случаев COVID-19. Скончались 126 тысяч человек. Между тем Федеральная служба государственной статистики сообщила, что с апреля 2020-го по апрель 2021 года было зарегистрировано примерно 270 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.
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