Французские медработники не спешат делать прививку от COVID-19

Медработница одного из французских домов престарелых Мари-Франсе видела, как постоялец, за которым она ухаживала, скончался от..

Медработница одного из французских домов престарелых Мари-Франсе видела, как постоялец, за которым она ухаживала, скончался от COVID-19. Но когда 48-летней женщине предложили сделать прививку от вируса, она засомневалась.

[Мари-Франсе Будре, медсестра дома престарелых]:

«Если честно, лично я пока не уверена. Жду больше информации, наблюдаю, как всё пойдёт. Вакцину выпустили слишком быстро».

Около половины всех работников сферы здравоохранения Франции не хотят делать прививки. Это показал опрос.

[Мари-Франсе Будре, медсестра дома престарелых]:

«Обычно на создание вакцин уходят годы. Делают тесты, проводят эксперименты, чтобы посмотреть на побочные эффекты. А с этими вакцинами процесс был слишком быстрым». [Мари-Доминик Шастель, организатор мероприятий]:

«Я пока не делала прививку. Я не боюсь вакцины, дело не в этом. Просто я учитываю своё состояние здоровья в целом и считаю, что моё тело может прекрасно себя защитить».

Есть опасения, что работники, которые отказываются вакцинироваться, могут передать болезнь пожилым постояльцам. Однако директор дома престарелых считает, что риск минимальный.

[Луи Матиа, директор дома престарелых]:

«Мы сделаем всё возможное, чтобы защитить как можно больше наших постояльцев. То, что сотрудники не привиты, будет риском для них, а не для наших жителей».

В Германии ситуация похожая. Согласно опросам в ноябре, только около трети медработников хотели вакцинироваться.

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