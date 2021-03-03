Состязания русских троек прошли во Владимирской области

Статные лошади, нарядная упряжь, звонкие колокольчики. В деревне Крутово Владимирской области собрались поклонники русской тройки. Здесь проходит турнир «Владимирский тракт».

В состязаниях участвуют лошади разных пород: красивые орловские рысаки, светло-коричневые крепкие вятки, красно-пегие помеси и золотистые белорусские упряжные лошади. Всего выступает семь команд.

[Наталья Барановская, руководитель конного клуба «Баллада»]:

«Наша пегая тройка – это лошадки помесные, это башкирские тяжеловозные помеси. И они ничем не хуже великолепных рысаков, но они, естественно, не будут на скорость соревноваться, а вот на управление, именно на такую хитроумную езду они вполне способны. И могут показать себя во всей своей красе».

Тройки соревнуются в двух дисциплинах: фигурная езда и паркур – преодоление препятствий.

[Владимир Дёмин, старший судья]:

«Мы учитывали чистоту прохождения маршрута, правильность управления лошадью, гармонично ли соответствует экипаж или сани лошадям; как сбруя – подогнана, не подогнана».

Задача наездника – провести тройку по заранее неизвестному маршруту, который имитирует езду по городу. Наездники говорят, что научиться этому по силам каждому.

[Василий Минчев, победитель турнира]:

«Всё делается руками, всё учится, всё практикуется, поэтому – руки и понимание лошади. Лошадь должна адекватно относиться к моим командам. И чем больше с ней работаешь, тем лучше она тебя понимает, и соответственно управление становится мягче и плавней».

15-й турнир «Владимирский тракт» проводит агрокультурный туристический комплекс «Богдарня».

[Джон Кописки, организатор турнира]:

«Мы хотим сохранить много русских традиций. У детей нынешнего поколения в руках «айфоны», «айпады». Они перестали разговаривать друг с другом, общаются в мессенджерах. А здесь мы даём возможность детям и даже их родителям просто побыть рядом, как это было раньше».

Тройка – единственная в мире разноаллюрная запряжка. Центральная лошадь идёт быстрой рысью, а боковые скачут галопом. Благодаря такому механизму все три лошади медленнее устают и развивают скорость до 50 километров в час. Тройка появилась на Руси примерно 200 лет назад.

Короткая ссылка на эту страницу: