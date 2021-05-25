Лидеры ЕС согласовали новые санкции в отношении Беларуси

Лидеры ЕС согласовали в отношении Беларуси дополнительные санкции, включая экономические. Это стало ответом на арест оппозиционного..

Лидеры ЕС согласовали в отношении Беларуси дополнительные санкции, включая экономические. Это стало ответом на арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича после экстренной посадки самолёта в аэропорту Минска. [Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Европейский совет решил, что будут введены дополнительные санкции в отношении лиц, причастных к похищению самолета, а также компаний и хозяйствующих субъектов, финансирующих власти Беларуси».

Кроме того, европейским авиакомпаниям запретят полёты в воздушном пространстве Беларуси, а белорусским – доступ в аэропорты ЕС.

В настоящее время со стороны ЕС действует запрет на путешествия в отношении 88 граждан Беларуси, включая Александра Лукашенко, а также семи компаний. Эти меры стали ответом на подавление антиправительственных протестов вслед за выборами в прошлом году.

Романа Протасевича задержали 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, получил сообщение о минировании и приземлился в национальном аэропорту Минска. Изначально сообщалось, что решение о посадке принял экипаж воздушного судна. Однако позже представитель авиакомпании сказал, что это было сделано по указанию белорусского центра управления воздушным движением.

При этом власти Беларуси сказали, что угроза о взрыве была написана по имейлу от имени палестинской группировки боевиков ХАМАС.

Роман Протасевич – бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA, который активно освещал прошлогодние антиправительственные протесты. Он также главный редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга».

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