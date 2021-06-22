ЕС утвердил дополнительные санкции в отношении Беларуси

Европейский союз согласовал дополнительные санкции в отношении Беларуси в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в..

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Сегодня мы приняли в отношении Беларуси самый крупный пакет санкций, включающий 86 физических и юридических лиц, в частности тех, кто стоит за посадкой самолёта с господином Протасевичем на борту. Эти меры были согласованы также с Канадой, Великобританией и США».

Европейский союз согласовал дополнительные санкции в отношении Беларуси в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске в мае и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Послы ЕС также подписали четвёртый пакет мер по замораживанию активов и запрету на поездки в ответ на подавление протестов после президентских выборов в Беларуси в прошлом году. Под меры подпадут более 70 белорусских граждан.

Когда 23 мая посадили самолёт Ryanair и арестовали Протасевича, этот четвёртый пакет мер как раз был в разработке.

Как ожидается, санкции будут направлены на фондовый рынок, нефтяной сектор, а также экспорт белорусских калийных удобрений.

В целом после недавних выборов в отношении Александра Лукашенко и других политиков введено около трёх пакетов европейских санкций. Они в основном включают чёрные списки, которые запрещают официальным лицам выезжать в Европу и США и вести там бизнес.

Лукашенко находится у власти с 1994 года. Он говорит, что арестованный журналист планировал его свергнуть, и что Запад ведёт против него гибридную войну.

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