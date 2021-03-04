В Венесуэле используют предварительное заключение как наказание

Почти три четверти всех задержаний в Венесуэле проводят по политическим мотивам. К такому выводу пришла местная..

Почти три четверти всех задержаний в Венесуэле проводят по политическим мотивам. К такому выводу пришла местная правозащитная организация Penal Forum. По её мнению, власти используют предварительное заключение в качестве наказания.

Согласно законодательству Венесуэлы, предварительное заключение не может длиться более двух лет. По данным Penal Forum, из 323 человек, за которыми следит организация, почти 50 держат дольше этого срока. Правозащитники считают этих людей политическими заключёнными.

[Альфредо Ромеро, основатель Penal Forum]:

«88% политических заключённых, включая тех, кого арестовали и освободили, не получили обвинительного приговора. И в течение многих лет мы видим, что есть заключённые, которым даже не определили, сколько лет они должны провести в заключении. Они призывают не просто к правосудию, но и вообще к тому, чтобы их дела заслушали».

Правозащитные организации, оппозиция Венесуэлы и западные страны, включая США, давно утверждают, что правительство президента Николаса Мадуро использует систему правосудия для подавления политического инакомыслия.

Мадуро же обвиняет своих противников в «терроризме» или попытках свергнуть его с помощью государственного переворота. Он также отрицает наличие в стране политических заключенных.

[Гонсало Имиоб, организатор форума]:

«В Венесуэле судебные процессы в рамках политических дел не проливают свет на истину законными путями. Другими словами, в политических делах правда не имеет значения. Целью судебного расследования не является докопаться до фактов. Наоборот, этот процесс превращают в наказание, не пытаясь понять, виновен ли человек в определённом преступлении».

По данным Penal Forum, 10 заключённых, за которыми следит организация, провели в предварительном заключении по четыре года, а четверо ожидали суда по шесть лет.

В целом среди этих 323 заключенных 23 женщины, остальные – мужчины. По меньшей мере, 123 задержанных – военнослужащие.

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