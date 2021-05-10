В Испании закончился режим ЧП, действовавший с октября

В большинстве регионов Испании отменили чрезвычайное положение, введённое в октябре. Вместе с ним перестал действовать и..

В большинстве регионов Испании отменили чрезвычайное положение, введённое в октябре. Вместе с ним перестал действовать и комендантский час.

Тысячи молодых испанцев собрались на городских площадях, чтобы отпраздновать это событие. Никто не соблюдал социальную дистанцию, многие были без масок. В итоге у других испанцев отмена чрезвычайного положения вызвала смешанные чувства. Некоторые считают ослабление преждевременными.

[жительница Сан-Себастьяна]:

«В восемь утра я проходила мимо пристани и увидела (беспорядок). Я сфотографировала людей, гулявших всю ночь. Эти молодые люди поступают неправильно. Конечно, есть ответственные юноши и девушки, но, глядя на этих, я чуть не расплакалась». [жительница Сан-Себастьяна]:

«Мне это кажется неправильным, потому что ситуация не настолько хорошая, чтобы отменять чрезвычайное положение. Думаю, его следовало продлить ещё на два месяца, пока люди не вакцинируются и всё не успокоится».

Бары и рестораны теперь могут работать до полуночи, а танцевальные клубы – до двух часов ночи.

[Горка Буэно, повар]:

«Надеюсь, это к лучшему. Ситуация в сфере обслуживания была очень сложной и пока такой и остаётся. Мы работаем вполсилы, потому что можно обслуживать только тех, кто сидит за столиками. Бар без террасы просто не может приносить такой доход, как раньше».

Чрезвычайное положение продолжает действовать в четырёх регионах: на Канарских и Балеарских островах и в автономных сообществах Наварра и Валенсия.

Власти автономии Страна Басков, где самый высокий в Испании уровень заболеваемости коронавирусом, также хотели продлить режим ЧП. Однако Верховный суд отказал на основании того, что режим ограничивает свободу граждан, гарантированную Конституцией.

В Испании в общей сложности выявили более трёх с половиной миллионов случаев COVID-19, 78 тысяч человек умерли. Однако заражённых становится меньше на фоне активной вакцинации.

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