Феномен Ла-Нинья принёс сильнейшие наводнения в Бразилию

Тысячи семей страдают от наводнений, вызванных ливнями в бразильском штате Амазонас. Дожди принёс погодный феномен Ла-Нинья, который наблюдается с конца прошлого года. Из-за него вода в некоторых частях Тихого океана стала необычно холодной.

Для региона нынешние наводнения – сильнейшие за столетие. Они вызвали хаос во многих населённых пунктах. Сильно пострадал город Анаман, где живёт 14 тысяч человек. Через него протекает река Солимойнс, ниже по течению находится столица штата – город Манаус.

[Еци Марке, спасатель]:

«В Анамане уже объявили чрезвычайное положение. Его вводят, когда затоплено 100% города, обстановка усложняется. Мы раздаём всем жителям помощь в виде базовых продуктов и дров».

Жилые дома затоплены. Жители передвигаются по городу на лодках.

[житель Анамана]:

«Вы видите, в какой ситуации мой дом. Он наполовину затоплен. Мне некуда переместить вещи. Пытаюсь спасти что-то, не вынося отсюда». [жительница Анамана]:

«Если уровень воды поднимется выше – я даже боюсь об этом подумать. Тогда ситуация станет очень сложной. Этот дом и так стоит на высоте 2,5 метра, и посмотрите, где вода. Она поднялась почти на 3 метра».

В целом от наводнений в Амазонии пострадало 350 тысяч человек.

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