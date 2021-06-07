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Наводнения и оползни на Шри-Ланке: более 10 погибших

Наводнения и оползни на Шри-Ланке: более 10 погибших

Не менее 10 человек стали жертвами наводнений и оползней на Шри-Ланке. Их вызвали сильные дожди. Более..

Дата загрузки: 2021-06-07

Не менее 10 человек стали жертвами наводнений и оползней на Шри-Ланке. Их вызвали сильные дожди.

Более 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Люди ютятся на возвышенностях и в эвакуационных центрах.

[местный житель]:
«Наводнения начались два дня назад. Пострадали жители всего региона. Некоторые были вынуждены перебраться во временные лагеря».

Военные раздают продукты питания людям, чьи дома затоплены. Тех, кто соглашается уехать, вывозят на катерах ВМФ.

На Шри-Ланке идут муссонные ливни. За последние несколько дней больше всего пострадали южные и западные равнины страны.

Из-за дождей переполнились водохранилища ГЭС, и власти были вынуждены сбрасывать излишки, что усугубило бедствие для жителей низин.
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