Возраст – всего лишь цифра для японской команды пожилых чирлидеров

Сверкающие юбки и белые сапожки. Команда чирлидеров репетирует под ритмичную музыку в одном из залов Токио...

Сверкающие юбки и белые сапожки. Команда чирлидеров репетирует под ритмичную музыку в одном из залов Токио. На первый взгляд – обычная тренировка, но здесь танцуют не девушки, а бабушки.

Самой молодой участнице репетиции – 60 лет, а самая пожилая здесь – Фумиэ Такино. Ей уже 89. Именно она основала команду.

[Фумиэ Такино, основательница команды чирлидеров]:

«Я часто слышу, как люди говорят, что они слишком стары (для чего-то нового), но неважно, сколько вам лет. Если кто-то хочет чему-то научиться, думаю, он должен это сделать».

Японку вдохновила новость о зарубежной команде пожилых чирлидеров. Она решила последовать их примеру. Сначала к ней присоединились пять женщин. Сейчас в репетициях активно участвуют 17 танцовщиц.

В команду принимают женщин старше 55 лет. Берут только тех, кто пройдёт отбор. Репетировать можно в обычной одежде. А выступают чирлидеры в коротких юбках, майках и париках.

[Фумиэ Такино, основательница команды чирлидеров]:

«Многие члены команды говорят, что им нравится такой костюм. Этот наряд поднимает настроение и позволяет чувствовать себя помолодевшей».

Женщины репетируют по два часа в неделю и говорят, что совсем не чувствуют своего возраста. Из-за пандемии им пришлось на год прервать тренировки. И как раз в этот период времени Фумиэ стала быстрее уставать, а мышцы начали слабеть.

Основательница команды чирлидеров раньше также увлекалась дайвингом, парасейлингом, игрой на гавайской гитаре, а в 50 лет получила степень магистра в США. Сейчас Фумиэ, помимо занятий весёлыми танцами, учит испанский.

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