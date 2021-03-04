В Турции бабушка занялась боксом, чтобы нокаутировать болезнь Паркинсона

На этот ринг в турецкой Анталье три раза в неделю выходит боксировать бабушка Нэнси. В каждый..

[Нэнси Ван Дер Страктен, бабушка-боксёр]:

«Привет. Меня зовут Нэнси. Я боксирую, чтобы победить болезнь Паркинсона. Мне поставили диагноз девять лет назад, и за шесть лет я выпила много лекарств, но поняла, что только это не поможет. Нужно постоянно двигаться, и бокс подходит идеально».

На этот ринг в турецкой Анталье три раза в неделю выходит боксировать бабушка Нэнси. В каждый удар вкладывает желание нокаутировать болезнь Паркинсона.

Бабушку здесь зовут тётей Насие. Ей 75 лет, она бельгийка, но живёт в Турции. Задумалась о боксе три года назад и пришла в этот зал. Говорит, все удивились.

[Нэнси Ван Дер Страктен, бабушка-боксёр]:

«Когда тебе за 50, на тебя так и смотрят: «Вы зачем сюда пришли?» Но у турок кроткая душа. Поэтому они позволили мне заниматься, и здесь, на боксёрском ринге, они принимают меня на равных». [Мухаммед Али Кардас, тренер]:

«Честно говоря, мы думали, что это неудачная затея. Когда она только пришла, была очень неуклюжей из-за болезни и возраста. Сначала мы сказали ей, что из этого ничего не выйдет, но потом она показала нам: нет ничего невозможного».

Бабушка начинает тренировку с беговой дорожки. Бегает не дольше получаса и хочет остановиться уже на 20-й минуте. Говорит, что нужна огромная выдержка, но усилия окупаются всегда.

[Нэнси Ван Дер Страктен, бабушка-боксёр]:

«Вместо того чтобы страдать всю неделю, встаёшь и говоришь: сегодня бокс. Встань, приготовься и иди боксируй. И после бокса, после двух часов тренировки чувствуешь себя намного лучше».

Нэнси знает, что бокс не остановит болезнь. Но верит, что он может замедлить регресс. Врачи согласны.

[Гейсу Карликая, невролог]:

«Исследования показали, что бокс полезен для мозга, поэтому он полезен и при болезни Паркинсона. Излечит ли он? Вероятно, нет, потому что это нейродегенеративное заболевание. Мы не знаем его причины, лечения нет, и оно прогрессирует, но бокс улучшает качество жизни пациентов».

Бабушка-боксёр по профессии – дизайнер мебели и художница. Болезнь Паркинсона вызывает тремор и скованность в движениях, также могут появиться проблемы с речью. Но благодаря боксу Нэнси теперь легче управляется с домашними делами и по-прежнему пишет картины.

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