80-летний разносчик газет передумал уходить на пенсию после этого подарка
Старейший в Великобритании разносчик газет решил отсрочить выход на пенсию после того, как ему подарили электровелосипед...
Дата загрузки: 2021-03-05
Старейший в Великобритании разносчик газет решил отсрочить выход на пенсию после того, как ему подарили электровелосипед. Джорджу Бейли 80 лет, и он говорит, что теперь готов заниматься доставкой прессы до своего 90-летия.
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