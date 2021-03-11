Исследование: британский штамм COVID на 30-100% смертоноснее

Исследователи говорят, что крайне заразный штамм COVID-19, который впервые был обнаружен в Великобритании, на 30-100% более..

Исследователи говорят, что крайне заразный штамм COVID-19, который впервые был обнаружен в Великобритании, на 30-100% более смертоносный, чем первоначальный вариант.

Результаты исследований опубликовали в «Британском медицинском журнале». Их получили путём сравнения уровня смертности среди людей, заразившихся штаммом B.1.1.7, а также другими вариациями SARS-CoV-2.

Новый штамм обнаружили в Великобритании в сентябре прошлого года. С тех пор он распространился более чем на 100 стран. Считается, что он также намного заразнее изначального вируса.

Соавтор исследования Роберт Чаллен отметил, что к новому варианту нужно отнестись очень серьёзно.

Между тем, комитет британского парламента раскритиковал масштабную программу по тестированию и отслеживанию заболевших в Англии, на которую выделили 32 миллиарда долларов. По мнению законодателей, она почти никак не сдерживает распространение вируса в стране.

Члены Комитета по распределению государственных средств говорят, что инициатива не достигла ключевой цели – избежать цикла национальных «локдаунов».

Тем временем Дидо Хардинг, которая руководит проектом, говорит, что он критически важен и достиг гораздо большего, чем подобные инициативы в других европейских странах.

Согласно Хардинг, благодаря тестированию более девяти миллионов британцев узнали, что заразились COVID, поэтому должны оставаться в изоляции. Это, по её мнению, играет важную роль в снятии карантинных ограничений.

Короткая ссылка на эту страницу: