Рост населения Китая сократился до рекордного минимума

Китаю грозит демографический кризис. Согласно недавней переписи, население материковой части страны выросло до одного миллиарда 410..

[Нин Цзичжэ, глава Национального бюро статистики]:

«Стало меньше трудоспособного населения, а также женщин фертильного возраста. Старение населения ускоряется, а общий коэффициент рождаемости снижается».

Китаю грозит демографический кризис. Согласно недавней переписи, население материковой части страны выросло до одного миллиарда 410 миллионов человек. По сравнению с переписью, которая была десять лет назад, прирост составил 5,38%. Это самый низкий показатель с тех пор, как в 1953 году начался учёт.

Данные говорят о том, что в 2020 году средний коэффициент рождаемости составил 1,3. То есть Китай идёт наравне с такими быстростареющими нациями, как Италия и Япония.

Сокращение численности населения будет означать уменьшение количества рабочих. Это приведёт к снижению налоговых поступлений.

Эта жительница Шанхая говорит, что не удивлена результатам переписи.

[жительница Шанхая]:

«Думаю, это нормально. Цены на недвижимость высокие. Молодые люди ощущают очень сильное финансовое давление. Чтобы завести ребёнка, нужно сначала обеспечить определённую финансовую основу».

С 1979 года в Китае действовала политика «Одна семья – один ребёнок». Компартия претворяла её в жизнь с помощью принудительных абортов, стерилизаций и штрафов.

В 2016 году Пекин перешёл к политике двух детей на семью.

При этом китайцы не спешат заводить детей. Многие хотят сначала сделать карьеру.

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что население Китая начнёт сокращаться с 2030 года.

По сообщениям некоторых государственных СМИ, спад может начаться гораздо раньше.

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