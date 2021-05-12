Рост населения Китая сократился до рекордного минимума
Китаю грозит демографический кризис. Согласно недавней переписи, население материковой части страны выросло до одного миллиарда 410..
Дата загрузки: 2021-05-12
[Нин Цзичжэ, глава Национального бюро статистики]:
«Стало меньше трудоспособного населения, а также женщин фертильного возраста. Старение населения ускоряется, а общий коэффициент рождаемости снижается».
Данные говорят о том, что в 2020 году средний коэффициент рождаемости составил 1,3. То есть Китай идёт наравне с такими быстростареющими нациями, как Италия и Япония.
Сокращение численности населения будет означать уменьшение количества рабочих. Это приведёт к снижению налоговых поступлений.
Эта жительница Шанхая говорит, что не удивлена результатам переписи.
[жительница Шанхая]:
«Думаю, это нормально. Цены на недвижимость высокие. Молодые люди ощущают очень сильное финансовое давление. Чтобы завести ребёнка, нужно сначала обеспечить определённую финансовую основу».
С 1979 года в Китае действовала политика «Одна семья – один ребёнок». Компартия претворяла её в жизнь с помощью принудительных абортов, стерилизаций и штрафов.
В 2016 году Пекин перешёл к политике двух детей на семью.
При этом китайцы не спешат заводить детей. Многие хотят сначала сделать карьеру.
Организация Объединенных Наций прогнозирует, что население Китая начнёт сокращаться с 2030 года.
По сообщениям некоторых государственных СМИ, спад может начаться гораздо раньше.
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