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Рост населения Китая сократился до рекордного минимума

Рост населения Китая сократился до рекордного минимума

Китаю грозит демографический кризис. Согласно недавней переписи, население материковой части страны выросло до одного миллиарда 410..

Дата загрузки: 2021-05-12

Китаю грозит демографический кризис. Согласно недавней переписи, население материковой части страны выросло до одного миллиарда 410 миллионов человек. По сравнению с переписью, которая была десять лет назад, прирост составил 5,38%. Это самый низкий показатель с тех пор, как в 1953 году начался учёт.

[Нин Цзичжэ, глава Национального бюро статистики]:
«Стало меньше трудоспособного населения, а также женщин фертильного возраста. Старение населения ускоряется, а общий коэффициент рождаемости снижается».

Данные говорят о том, что в 2020 году средний коэффициент рождаемости составил 1,3. То есть Китай идёт наравне с такими быстростареющими нациями, как Италия и Япония.

Сокращение численности населения будет означать уменьшение количества рабочих. Это приведёт к снижению налоговых поступлений.

Эта жительница Шанхая говорит, что не удивлена результатам переписи.

[жительница Шанхая]:
«Думаю, это нормально. Цены на недвижимость высокие. Молодые люди ощущают очень сильное финансовое давление. Чтобы завести ребёнка, нужно сначала обеспечить определённую финансовую основу».

С 1979 года в Китае действовала политика «Одна семья – один ребёнок». Компартия претворяла её в жизнь с помощью принудительных абортов, стерилизаций и штрафов.

В 2016 году Пекин перешёл к политике двух детей на семью.

При этом китайцы не спешат заводить детей. Многие хотят сначала сделать карьеру.

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что население Китая начнёт сокращаться с 2030 года.

По сообщениям некоторых государственных СМИ, спад может начаться гораздо раньше.
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