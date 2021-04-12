Продажи пчёл в Нью-Йорке – прибыльный бизнес

Оживлённый Нью-Йорк с его небоскрёбами и автомобильным трафиком на первый взгляд – не самое подходящее место..

Оживлённый Нью-Йорк с его небоскрёбами и автомобильным трафиком на первый взгляд – не самое подходящее место для разведения пчёл. Но как оказалось, это не так. Всё больше жителей города начинают заниматься этим на крышах и в небольших садах у дома.

Эндрю Коте привёз из Джорджии очередную партию пчелиных семей. В общей сложности – около двух с половиной миллионов итальянских пчёл.

В его фургоне уместилось 200 деревянных ящиков, в каждом из которых – около 12 тысяч насекомых.

И сразу же к этому месту выросла очередь из местных пчеловодов. Ящик стоит от 150 до 200 долларов.

[Эндрю Коте, глава Ассоциации пчеловодов Нью-Йорка]:

«В каждой коробке их около 12 тысяч. Пчёлы продаются на вес, как сыр».

Некоторые покупатели кладут ящики в сумки, некоторые несут в руках. А кто-то даже перевозит пчелиные семьи на велосипеде.

[Рей Сейдж, пчеловод]:

«Мне нравится закреплять их на велосипед. Просто ехать нужно медленно и осторожно». [Алан Марковиц, пчеловод]:

«Этот вид называется итальянский, это европейские пчёлы. Мне они нравятся, поскольку с ними легко работать и они не злятся, когда ты открываешь улей».

Число городских пчеловодов быстро растёт. Много ульев устанавливают на крышах небоскрёбов и офисных зданий. Нью-Йорк легализовал пчеловодство в 2010 году, и в городе сотни зарегистрированных ульев.

Между тем, популяции пчел во всём мире резко сокращаются, отчасти из-за чрезмерного количества пестицидов и химикатов в сельских районах, а также из-за малого разнообразия сельскохозкультур.

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