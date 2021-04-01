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ВТО пересмотрела прогноз темпов роста мировой торговли товарами на 2021 год

ВТО пересмотрела прогноз темпов роста мировой торговли товарами на 2021 год

Всемирная торговая организация пересмотрела свой прогноз роста мировой торговли товарами на 2021 год в сторону повышения...

Дата загрузки: 2021-04-01

Всемирная торговая организация пересмотрела свой прогноз роста мировой торговли товарами на 2021 год в сторону повышения. По словам директора ВТО, главная причина заключается в том, что итог 2020 года оказался лучше, чем ожидалось.

[Нгози Оконджо-Ивеала, директор ВТО]:
«Объём мировой торговли товарами в 2020 году всё же сократился на 5,3%. Но это сокращение было меньше, чем предполагалось изначально. После резкого спада в первой половине года во втором полугодии торговля восстановилась быстрее, чем мы думали».

Как ожидается, в 2021-м рост торговли товарами в мире увеличится на 8%. При этом, в 2022 этот показатель снова снизится.

[Нгози Оконджо-Ивеала, директор ВТО]:
«Темпы роста мировой торговли в 2022 году, как ожидается, сократятся до 4%. Важно отметить, что это будет означать, что ситуация не восстановится до положения перед пандемией. COVID-19 продолжает представлять самую большую угрозу для торговли».

По словам главы ВТО, если распределение вакцин в мире будет происходить без перебоев, то организация сможет пересмотреть свой прогноз на 2021 в сторону повышения ещё на два с половиной процентных пункта.

[Нгози Оконджо-Ивеала, директор ВТО]:
«Если текущий прогноз ВТО подтвердится, экспорт из Азии в конце 2021 года будет на 10% выше, чем в 2019-м, в то время как в большинстве других регионов рост будет меньше или будет умеренное снижение. Например, экспорт из Европы и Северной Америки будет стабильным, а поставки из Африки и с Ближнего Востока сократятся на четыре и три процента соответственно».

При этом ведущий экономист ВТО Роберт Купман сказал, что торговля вернётся на более стабильный путь к 2022 году, хотя сценарий будет зависеть от уровня мирового ВВП.
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