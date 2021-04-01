ВТО пересмотрела прогноз темпов роста мировой торговли товарами на 2021 год

[Нгози Оконджо-Ивеала, директор ВТО]:

«Объём мировой торговли товарами в 2020 году всё же сократился на 5,3%. Но это сокращение было меньше, чем предполагалось изначально. После резкого спада в первой половине года во втором полугодии торговля восстановилась быстрее, чем мы думали».

Всемирная торговая организация пересмотрела свой прогноз роста мировой торговли товарами на 2021 год в сторону повышения. По словам директора ВТО, главная причина заключается в том, что итог 2020 года оказался лучше, чем ожидалось.

Как ожидается, в 2021-м рост торговли товарами в мире увеличится на 8%. При этом, в 2022 этот показатель снова снизится.

[Нгози Оконджо-Ивеала, директор ВТО]:

«Темпы роста мировой торговли в 2022 году, как ожидается, сократятся до 4%. Важно отметить, что это будет означать, что ситуация не восстановится до положения перед пандемией. COVID-19 продолжает представлять самую большую угрозу для торговли».

По словам главы ВТО, если распределение вакцин в мире будет происходить без перебоев, то организация сможет пересмотреть свой прогноз на 2021 в сторону повышения ещё на два с половиной процентных пункта.

[Нгози Оконджо-Ивеала, директор ВТО]:

«Если текущий прогноз ВТО подтвердится, экспорт из Азии в конце 2021 года будет на 10% выше, чем в 2019-м, в то время как в большинстве других регионов рост будет меньше или будет умеренное снижение. Например, экспорт из Европы и Северной Америки будет стабильным, а поставки из Африки и с Ближнего Востока сократятся на четыре и три процента соответственно».

При этом ведущий экономист ВТО Роберт Купман сказал, что торговля вернётся на более стабильный путь к 2022 году, хотя сценарий будет зависеть от уровня мирового ВВП.

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