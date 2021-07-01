Возвращение туристов на Пхукет не даёт надежды владельцам малого бизнеса

Программа «Песочница Пхукета», запущенная тайским правительствам, дала надежду на возрождение туристической отрасли на острове. Но некоторые..

Программа «Песочница Пхукета», запущенная тайским правительствам, дала надежду на возрождение туристической отрасли на острове. Но некоторые владельцы малого бизнеса говорят, что зарубежных путешественников будет слишком мало. Поэтому без помощи властей дела не поправить.

[Маниш Пратар, менеджер отеля]:

«На июль мы делаем очень осторожный прогноз в плане бронирования. Думаем, отель будет заполнен только на 20%».

Этот спа-центр построили с расчётом на китайские туристические группы. Здесь работали 300 массажных кабинетов. Но, когда китайцы вновь появятся на Пхукете неизвестно. Пекин по-прежнему не разрешает гражданам страны выезжать на отдых за границу. По этой причине спа-центр остаётся закрытым.

[Натчаканья Сангуанвонг, сотрудница спа-центра]:

«Наш спа-центр – это крупный бизнес. Мы не можем открыть его, поскольку нужно оплачивать коммунальные услуги, аренду и платить персоналу. Для открытия нужно знать, что у нас точно будет много клиентов».

Местные предприниматели создали Ассоциацию развития туристического бизнеса Пхукета. Её представители говорят, что на острове иностранцев ждёт печальная картина.

[Срангсан Тхонгтан, глава Ассоциации развития бизнеса Пхукета]:

«Они увидят здания, выставленные на продажу и сдающиеся в аренду. Увидят объявления, что магазин закрыт, Starbucks закрыт. Вы же видели это? Как думаете, это хорошая среда для туристов? Нет!»

Бизнесмены просят правительство предоставить кредиты на льготных условиях.

[Срангсан Тхонгтан, глава Ассоциации развития бизнеса Пхукета]:

«Владельцам малого и среднего бизнеса очень сложно открыться, потому что у них нет денежных запасов. Они не могут сделать ремонт, покрасить здание. Если правительство не даст льготных кредитов, то на восстановление уйдёт два-три года».

Программа «Песочница Пхукета» позволит вакцинированным туристам сразу передвигаться по острову без прохождения карантина. Через две недели после прибытия для них откроются и другие регионы Таиланда.

Правительство надеется, что в третьем квартале страну посетят почти 130 тысяч иностранцев. Но это капля в море по сравнению с 2019 годом, когда в Таиланд ежемесячно приезжали более трёх миллионов путешественников.

В 2020-м приток отдыхающих сократился на 83%. В итоге туристическая индустрия потеряла 50 миллиардов долларов дохода.

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