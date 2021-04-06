70 млн лютиков: в Калифорнии цветущие поля привлекают туристов

[Фред Кларк, директор компании Flower Fields]:

«Мне больше всего нравится наблюдать, как люди наслаждаются этим цветением. И в прошлом году больше всего мне не хватало именно этого. Прогулка по цветочным полям дарит людям много радости и счастья».

Буйство красок и весеннее настроение. Знаменитые цветочные поля рядом с калифорнийским городом Карлсбад привлекают любителей природы. Такое зрелище здесь можно наблюдать каждый год, но пандемия долго продержала людей дома.

Жители Калифорнии рады ослаблению карантинных ограничений и тому, что в жизнь возвращаются развлечения.

[туристка]:

«Такое ощущение, что люди стали ближе друг другу. Все вокруг такие счастливые и просто любуются цветами. Всё как раньше».

Цветочные поля будут открыты для гостей до 9 мая. Здесь растут 70 миллионов лютиков. Владельцы фермы разводят собственные сорта, добиваясь, чтобы цветы стали ярче и крупнее.

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