В Лондоне выступают против произвола полиции на фоне убийства Сары Эверард

Сотни демонстрантов собрались на Парламентской площади в Лондоне, а также у офиса премьер-министра. В основном это..

Сотни демонстрантов собрались на Парламентской площади в Лондоне, а также у офиса премьер-министра. В основном это женщины, которые вышли в знак протеста против чрезмерных, по их мнению, действий полиции во время акции поминовения 33-летней британки Сары Эверард. В её убийстве обвиняют полицейского.

Это кадры с вечера памяти, который состоялся в парке Клэпем-коммон, где погибшую в последний раз видели живой. Видно, что полицейские заламывают некоторым демонстранткам руки, а также уводят людей в наручниках. Многих такие действия возмутили.

Теперь в Лондоне, а также других городах стали выступать против произвола полиции.

Сотрудники Скотленд-ярда отмечают, что на акции поминовения люди не соблюдали социальную дистанцию, поэтому там был очень высокий риск распространения COVID-19.

[Крессида Дик, комиссар службы Столичной полиции]:

«Если бы акция была законной, я бы сама была на этом вечере. И в течение шести часов действительно всё было мирно и спокойно. Там было мало полиции, люди возлагали цветы, не было собраний, и правила не нарушались. Однако, к сожалению, позже там собралась толпа людей. И моя команда совершенно справедливо решила, что это незаконное собрание, поскольку ставит под угрозу здоровье людей».

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сказала, что будет проведено расследование действий полиции. По её словам, в изначальном докладе некоторые вопросы остались без ответа.

Специалиста в области маркетинга Сару Эверард похитили 3 марта, когда она около девяти часов вечера возвращалась домой от друзей. Позже её тело нашли в 80 километрах от Клэпем-коммон на юго-востоке Англии.

Обвинения в её похищении и убийстве выдвинули лондонскому полицейскому 48-летнему Уэйну Кузенсу. Он находится в руках правоохранителей и уже предстал перед судом.

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