Два брата из Мюнхена собирают деньги на зал для скейтбординга, чтобы подготовиться к Олимпиаде

Флипы, грэбы, мануалы и столлы скоро дебютируют на летней Олимпиаде. В Токио в олимпийскую программу впервые включили скейтбординг.

В Мюнхене два брата с ливанскими корнями надеются, что смогут достойно представить родину своих родителей.

Впрочем, в процессе тренировок они столкнулись с трудностями. По иронии судьбы, именно в их городе нет ни одного крытого скейт-парка. Это означает, что они не могут тренироваться в зимние месяцы.

[Пасел Хачаб, 27-летний скейтбордист]:«Если хочешь подготовиться к Олимпиаде, важно, чтобы было место для тренировок. Но последние 12 лет зала для катания на скейтборде в Мюнхене не было. Нам непросто готовиться зимой, поскольку три-четыре месяца мы не можем тренироваться. Для нас иметь зал для тренировок чрезвычайно важно».

Но братья не опустили рук. Они начали сбор средств с социальных сетях и теперь оборудуют зал самостоятельно. Они уже собрали около 30 тысяч евро, а также заручились поддержкой некоторых спонсоров.

Теперь братья надеются добиться успехов на Олимпиаде. Они также мечтают построить скейт-парк в Ливане.

[Али Качаб, 29-летний скейтбордист]:«Мы участвовали в соревнованиях по всей Германии, и стандарты были установлены очень высоко. В результате у нас преимущество перед скейтерами из Ливана, где даже нет скейт-парков. Чтобы соответствовать стандартам, нужен опыт». [Пасел Хачаб, 27-летний скейтбордист]:«В Ливане нет ни одного скейт-парка, по крайней мере, в Бейруте. Мы хотели бы изменить это. Если нам удастся создать здесь наш зал для катания, если мы добьёмся некоторого успеха на Олимпийских играх, мы хотели бы построить скейт-парк в Ливане и, если возможно, особенно в нашем родном городе Бейруте».

В программе Игр скейтбординг разделили на две подкатегории: уличный и парковый. Олимпиада состоится в июле и августе этого года.

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