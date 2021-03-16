Цветущие фруктовые сады в Испании привлекают туристов

Фруктовые сады в Айтоне в каталонской провинции Льейда нарядились в розовое. Здесь, почувствовав весну, пышно зацвели..

Фруктовые сады в Айтоне в каталонской провинции Льейда нарядились в розовое. Здесь, почувствовав весну, пышно зацвели персиковые деревья. Своей красотой они способны посоперничать с цветущей сакурой в Японии.

Каждую весну насладиться зрелищем сюда приезжают тысячи туристов.

[турист]:

«Этот очаровательный пейзаж словно символизирует начало нового цикла. Мы все надеемся услышать что-нибудь хорошее в этом году, который уже принёс много трудностей. Я желаю всем огромного счастья. Мы научились ценить нематериальное. Например, теперь мы больше ценим людей, природу и пейзажи, подобные этим».

Фруктовые сады занимают 8500 гектаров. До пандемии во время цветения здесь организовывали различные развлекательные мероприятия. Полюбоваться персиковыми и другими деревьями можно было даже с воздушного шара. Сейчас здесь разрешены пешие и велосипедные прогулки.

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