Жители Мюнхена не верят в успех проведения матчей Евро-2020 в их городе
Мэр Мюнхена Дитер Райтер поприветствовал решение УЕФА провести ряд чемпионатов в рамках Евро-2020 в этом городе...
Дата загрузки: 2021-04-26
[Дитер Райтер, мэр Мюнхена]:
«Сегодня хороший день для футбольных болельщиков в Мюнхене. УЕФА в качестве дружественного шага объявил Мюнхен и стадион Allianz Arena привлекательным местом, даже без гарантий, что болельщиков пустят. Приятно слышать, что мы будем смотреть в Мюнхене три матча группового этапа и четвертьфинал».
Как ожидается, в трёх запланированных групповых матчах будет участвовать сборная Германии. Футбольная федерация страны уже выразила надежду, что ситуация к июню стабилизируется, и что на стадионы пустят минимум по 14 500 болельщиков.
Однако многие жители Мюнхена настроены скептически, поскольку не верят, что ситуация с пандемией так быстро улучшится.
[жительница Мюнхена]:
«Я была бы рада многим вариантам. Но считаю безумием сейчас заполнять стадионы. Я конечно извиняюсь, я футбольная болельщица, но не думаю, что это хорошая идея для Евро».
[житель Мюнхена]:
«В нынешней ситуации я бы сказал, что проводить не нужно, потому что всё, включая магазины, работает с ограничениями. Всё неопределённо, и реальной необходимости для этого пока нет».
[житель Мюнхена]:
«Этого не произойдёт. Всё просто. Пока они опять дают людям обещания, но в итоге этого не случится. Это просто нонсенс».
УЕФА откажется от Дублина в качестве принимающего города Евро-2020, а Севилья заменит Бильбао.
Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек заявил, что в Санкт-Петербурге, который уже объявили принимающей стороной, пройдут некоторые игры, которые ранее должны были состояться в Дублине.
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