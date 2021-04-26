Жители Мюнхена не верят в успех проведения матчей Евро-2020 в их городе

Мэр Мюнхена Дитер Райтер поприветствовал решение УЕФА провести ряд чемпионатов в рамках Евро-2020 в этом городе...

[Дитер Райтер, мэр Мюнхена]:

«Сегодня хороший день для футбольных болельщиков в Мюнхене. УЕФА в качестве дружественного шага объявил Мюнхен и стадион Allianz Arena привлекательным местом, даже без гарантий, что болельщиков пустят. Приятно слышать, что мы будем смотреть в Мюнхене три матча группового этапа и четвертьфинал».

Мэр Мюнхена Дитер Райтер поприветствовал решение УЕФА провести ряд чемпионатов в рамках Евро-2020 в этом городе. Матчи должны пройти этим летом.

Как ожидается, в трёх запланированных групповых матчах будет участвовать сборная Германии. Футбольная федерация страны уже выразила надежду, что ситуация к июню стабилизируется, и что на стадионы пустят минимум по 14 500 болельщиков.

Однако многие жители Мюнхена настроены скептически, поскольку не верят, что ситуация с пандемией так быстро улучшится.

[жительница Мюнхена]:

«Я была бы рада многим вариантам. Но считаю безумием сейчас заполнять стадионы. Я конечно извиняюсь, я футбольная болельщица, но не думаю, что это хорошая идея для Евро». [житель Мюнхена]:

«В нынешней ситуации я бы сказал, что проводить не нужно, потому что всё, включая магазины, работает с ограничениями. Всё неопределённо, и реальной необходимости для этого пока нет». [житель Мюнхена]:

«Этого не произойдёт. Всё просто. Пока они опять дают людям обещания, но в итоге этого не случится. Это просто нонсенс».

УЕФА откажется от Дублина в качестве принимающего города Евро-2020, а Севилья заменит Бильбао.

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек заявил, что в Санкт-Петербурге, который уже объявили принимающей стороной, пройдут некоторые игры, которые ранее должны были состояться в Дублине.

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