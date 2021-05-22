Солнечные панели помогают фавелам Рио-де-Жанейро экономить деньги

На крышах домов в фавелах Рио-де-Жанейро появляется всё больше солнечных панелей. Их устанавливают в рамках экологического..

На крышах домов в фавелах Рио-де-Жанейро появляется всё больше солнечных панелей. Их устанавливают в рамках экологического проекта, запущенного шесть лет назад. Выработанная электроэнергия поступает в городскую электрическую сеть.

[Наталия Нуэл, техник]:

«Когда вырабатывается определённое количество энергии, её направляют в электросеть энергетической компании. Она учитывает это при формировании платёжных документов. Таким образом, электричество обходится жителям фавел дешевле».

За последние десять лет стоимость электроэнергии в Рио-де-Жанейро увеличилась на 105%. В то же время на 85% подешевела установка солнечных панелей.

[Диней Медина, участник проекта RevoluSolar]:

«Приятно уточнить, что проект развивается в разгар исторической пандемии и кризиса в системе здравоохранения Бразилии. Люди сидят без работы, еды и вакцин, а мы здесь строим солнечную электростанцию, которая снижает стоимость электричества для местных жителей и создаёт для них рабочие места, позволяя получать доход».

Солнечные батареи установили уже на 30 домах.

[Денизе Виэйра, жительница дома с солнечными панелями]:

«У нас по-прежнему не так много возможностей, поскольку трудно достать более дешёвые материалы. Но вскоре эта проблема должна разрешиться, и материалы станут доступнее, поскольку эти технологии широко распространяются».

Участники проекта планируют охватить ещё больше домов в фавелах. Они надеются, что маленькие солнечные электростанции не только удешевят электроэнергию для местных жителей, но и помогут сократить вредные выбросы в атмосферу города.

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