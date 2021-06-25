Австралийка сохраняет сандаловые деревья для будущих поколений

Эта небольшая сандаловая роща находится в Торрамбарри в австралийском штате Виктория. Четверть века назад Тьюсдей обнаружила..

Эта небольшая сандаловая роща находится в Торрамбарри в австралийском штате Виктория. Четверть века назад Тьюсдей обнаружила здесь 15 деревьев. Считается, что их возраст превышает 500 лет.

Женщина решила заботиться об этой земле и выращивать ценные сандалы, которых в Австралии осталось немного.

[Тьюсдей Брауэлл, жительница Торрамбарри]:

«С тех пор выросло ещё 30 деревьев, поэтому на нашем участке есть уже почти 50 сандалов».

В XIX веке сандаловые деревья бесконтрольно вырубали.

[Глен Джонсон, сотрудник комитета окружающей среды Виктории]:

«Многие золотодобытчики, оставшиеся без работы, рубили деревья и огромными количествами вывозили их за границу».

До находки считалось, что в штате Виктория сандаловых деревьев больше нет. Поэтому труды женщины очень ценны. Для австралийских аборигенов сандалы тысячелетиями были важным ресурсом.

[Генри Аткинсон, представитель общины коренных народов]:

«Что было, то было, но мы можем вернуть Австралии красоту, если просветим будущие поколения».

Между тем Тьюсдей говорит, что для сохранения деревьев очень важна поддержка государства.

[Тьюсдей Брауэлл, жительница Торрамбарри]:

«Хотя и есть план действий, но частным землевладельцам, таким как я, оказывают очень мало помощи в сохранении деревьев».

Сандаловые деревья вырастают до восьми метров в высоту, а диаметр ствола может достигать полутора метров. Сандалы ценят за их древесину.

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