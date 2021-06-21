Занесённая ветром: на крыше лондонского банка выросла уникальная орхидея
Это не совсем обычная крыша одного из лондонских банков. Здесь раскинулся специально созданный сад. А в..
Дата загрузки: 2021-06-22
Недавно же здесь обнаружили уникальную для страны мелкоцветковую язычковую орхидею. Она нередко встречается в бассейне Средиземного моря и на атлантических побережьях Франции, Испании и Португалии. Но для Великобритании это единственная колония.
Эколог Марк Паттерсон нашёл мелкоцветковые язычковые орхидеи во время ежемесячного обхода сада.
[Марк Паттерсон, эколог]:
«Я не совсем понимал, какой именно это сорт, предполагал только семейство. Просто мелкоцветковые язычковые орхидеи довольно редки для Великобритании, поэтому я не сообщил об этом сразу же».
Как эти орхидеи попали на крышу банка, остаётся загадкой. Их не высаживали специально. При этом эколог обнаруживает всё новые цветы.
[Марк Паттерсон, эколог]:
«Это маленькое растение, на нём всего три или четыре цветка. Это, скорее всего, росток более крупного родительского растения, которое находится позади нас. То есть их семена распространяются и произрастают по всей крыше».
Возможно, крошечные семена орхидеи попали сюда случайно с грунтом или их принёс ветер.
Эксперты считают вполне логичным то, что орхидеи обосновались на зелёной крыше.
[Майкл Фэй, профессор]:
«Язычковые орхидеи – относительно сорные сорта, когда они находятся в подходящей среде. Будучи средиземноморским сортом, они любят жаркие, сухие места у моря, каменистый рельеф и тому подобное».
Такие зелёные крыши становятся в Лондоне всё популярнее. Они охлаждают здания, помогают собирать и заново использовать дождевую воду, снижают риск локальных наводнений и обеспечивают среду обитания для насекомых и птиц.
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