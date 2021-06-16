В парках Москвы повреждённые деревья украшают рисунками

На дереве в московском парке «Измайлово» рождается картина. Художница-волонтёр Елена рисует белок, удивлённо выглядывающих из дупла...

На дереве в московском парке «Измайлово» рождается картина. Художница-волонтёр Елена рисует белок, удивлённо выглядывающих из дупла. Она участвует в проекте «ПаркАрт», который в 2016 году запустила организация «Мосприрода».

[Елена Меньшова, художница]:

«Раньше я думала, что это (рисует) какой-то художник парка. А в этом году узнала, что зовут людей со стороны, и решила, что это отличная возможность».

Картинами украшают морозные трещины. Они появляются из-за резкого падения температуры воздуха. В итоге обнажается участок древесины, восприимчивый к грибковым, вирусным и бактериальным инфекциям.

[Павел Скородумов, сотрудник организации «Мосприрода»]:

«Внутренняя часть древесины начнёт под воздействием грибов быстро разрушаться, образуется полость, и дерево во время грозы или сильных порывов ветра может упасть».

Специалисты обрабатывают и дезинфицируют морозные трещины. На последнем этапе нужно нанести белую краску. Но её в эстетических целях решили заменить рисунком.

[Юлия Нефёдова, сотрудница организации «Мосприрода»]:

«У меня, действительно, есть любимые рисунки, на которые хочется приходить и любоваться. Так же у наших посетителей. Если рисунок эстетически красив, он вызывает чувство прекрасного. Если он добрый, с каким-то прекрасным настроением написан, с чувством, с душой».

Обработка трещины продлевает жизнь дерева. Паразиты не могут проникнуть сквозь краску, древесина не гниёт.

[гостья парка]:

«Люди начинают задумываться: почему сделаны рисунки именно на этих местах. И, наверное, кто-то всё-таки додумывается, что обрезанную ветку нужно замазать, потому что дерево живое. Думаю, что это правильная идея, хорошая». [гостья парка]:

«Если дерево естественным образом открывается, то почему бы и нет. Мне эта идея очень нравится, очень интересная. Здорово. Так идёшь, идёшь, и вдруг картина. Но если достойная какая-то вещь».

В рамках проекта рисунками украшают деревья в 14 парках и заповедниках Москвы. Художники используют акриловые краски, которые безопасны для дерева и не проникают внутрь его структуры. За шесть лет создано около 200 рисунков.

Короткая ссылка на эту страницу: