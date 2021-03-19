Ливанцам грозит дефицит продуктов из-за падения курса фунта

Падение курса ливанской национальной валюты заставило многие продуктовые магазины временно прекратить работу. Теперь это небольшое ближневосточное государство с населением всего около семи миллионов человек стоит перед угрозой дефицита.

[Мохелдин Файед, продавец]:

«Есть большая вероятность, что мы закроемся, хоть мы и пытаемся этому противостоять. Не знаю, откуда будут идти поставки. У нас нет денег, и никто нам не помогает».

За последние три недели ливанский фунт потерял треть своей стоимости по отношению к доллару. А с 2019 года его курс сократился на 90%.

[Набил Файид, глава Ассоциации владельцев супермаркетов]:

«Некоторые супермаркеты были вынуждены закрыться, поскольку у них недостаточно товара. Другие перед угрозой банкротства закрылись на постоянной основе, поскольку ситуация не улучшается, а цены повышать им нельзя».

Эксперты отмечают, что запасов продовольствия в стране осталось примерно на два месяца. При этом импортировать товары всё сложнее из-за растущего курса.

[Набил Файид, глава Ассоциации владельцев супермаркетов]:

«На фоне растущих цен люди засуетились. Они запасаются товарами и больше покупают. Например, вчера в одном магазине за 4-5 часов было продано почти 19 тысяч литров уценённого растительного масла. Обычно такой объём продают за месяц».

Из-за экономического кризиса очень много ливанцев оказались за чертой бедности. Это самая большая угроза стабильности со времён гражданской войны 1975-90 годов.

[Али аль-Шариф, глава Торговой ассоциации Сидона]:

«Нашей ситуации сегодня не позавидуешь. Финансовый сектор, который, как мы говорили, находился в агонии, теперь впал в кому. Мы переживаем худшие времена. Продавцы разоряются. В прошлом году закрылось 20-25% магазинов. Но в этом году эта цифра превысит 40-50%».

Есть большие опасения, что скоро ливанцы столкнутся даже с нехваткой хлеба. Почти всю пшеницу страна импортирует. Если ситуация не изменится, то уже скоро закупать её будет не на что.

Пока Центробанк страны поддерживает твёрдой валютой закупку пшеницы, топлива и медикаментов. Однако резервы быстро пустеют, и он уже несколько раз давал понять, что субсидирование скоро прекратится.

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