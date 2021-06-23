Сборная Англии победила чехов, и обе команды выходят в плей-офф

Болельщики команды Англии покидали стадион «Уэмбли» в Лондоне довольными. Национальная сборная обыграла Чехию со счётом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Единственный мяч на 12-й минуте встречи забил нападающий Рахим Стерлинг.

Английская команда, набрав семь очков, заняла первое место в группе D и вышла в плей-офф турнира.

[болельщик сборной Англии]:

«В первой половине они сыграли хорошо, но во второй довольно плохо. Однако они достигли цели, беспокоиться не о чем».

Чехия также вышла в 1/8 финала. Она набрала четыре очка и заняла третье место в группе D.

[болельщица сборной Чехии]:

«Игра была очень хорошей, атмосфера – фантастической. Нам игра очень понравилась, и мы добились цели. Поэтому (проигрыш) не имеет значения». [болельщица сборной Чехии]:

«Мы проходим (в плей-офф), но как обидно начинать игру на вершине группы, а заканчивать третьими – даже не вторыми. Но всё же мы прошли».

Благодаря победе сборная Англии проведёт следующую игру в Лондоне. Матч состоится 29 июня. Соперником англичан станет команда, занявшая второе место в группе F.

Стоит отметить, что английская сборная – старейшая национальная футбольная сборная в мире. При этом она пока ни разу побеждала на чемпионате Европы.

Следующий матч с участием чехов состоится либо 27 июня в Будапеште, либо 29 июня в Глазго.

Также в матче третьего тура группового этапа сыграли сборные Хорватии и Шотландии. Хорваты вырвали победу у хозяев поля со счётом 3:1. Таким образом, Хорватя набрала четыре очка и заняла второе место в группе D, обеспечив себе выход в плей-офф. Шотландцы набрали только одно очко и не вышли в 1/8 финала.

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