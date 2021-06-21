Итальянские болельщики празднуют победу сборной над Уэльсом

[Лука Маркони, болельщик]:

«Безусловно, для Италии это был лёгкий раунд, но это хороший старт. Мы стали увереннее. Теперь надо посмотреть, как сборная сыграет в важных матчах». [Франческо Мочча, болельщик]:

«Ещё до игры мы радовались, а теперь очень довольны результатами и надеемся дойти до финала на стадионе «Уэмбли»».

Итальянские болельщики аплодисментами встретили третью победу Италии на групповом этапе чемпионата Европы – 2020. Итальянская сборная обыграла команду Уэльса со счётом 1:0. Мяч в ворота противника забил полузащитник Маттео Пессина.

Сборная Италии набрала максимальные 9 очков и вышла в плей-офф. На групповом этапе итальянские футболисты забили семь голов и не пропустили в ворота ни одного мяча.

Команда Уэльса заработала 4 очка и тоже прошла в 1/8 финала турнира. Она опередила сборную Швейцарии, также набравшую 4 очка, по разнице забитых и пропущенных голов.

В 1/8 финала Италия встретится с занявшим второе место в группе С, а Уэльс – с занявшими второе место в группе В.

Короткая ссылка на эту страницу: