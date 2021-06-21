Итальянские болельщики празднуют победу сборной над Уэльсом
Итальянские болельщики аплодисментами встретили третью победу Италии на групповом этапе чемпионата Европы – 2020. Итальянская сборная..
Дата загрузки: 2021-06-21
[Лука Маркони, болельщик]:
«Безусловно, для Италии это был лёгкий раунд, но это хороший старт. Мы стали увереннее. Теперь надо посмотреть, как сборная сыграет в важных матчах».
[Франческо Мочча, болельщик]:
«Ещё до игры мы радовались, а теперь очень довольны результатами и надеемся дойти до финала на стадионе «Уэмбли»».
Сборная Италии набрала максимальные 9 очков и вышла в плей-офф. На групповом этапе итальянские футболисты забили семь голов и не пропустили в ворота ни одного мяча.
Команда Уэльса заработала 4 очка и тоже прошла в 1/8 финала турнира. Она опередила сборную Швейцарии, также набравшую 4 очка, по разнице забитых и пропущенных голов.
В 1/8 финала Италия встретится с занявшим второе место в группе С, а Уэльс – с занявшими второе место в группе В.
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