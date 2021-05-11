Стрельба в школе Казани: не менее 11 погибших

Утром во вторник в гимназии №175 в Казани произошла стрельба. Двое человек открыли огонь по ученикам..

Утром во вторник в гимназии №175 в Казани произошла стрельба. Двое человек открыли огонь по ученикам и учителям. В результате погибло не менее 11 человек, включая семерых учеников восьмого класса, уборщицу и охранника.

Также госпитализировали не менее 13 пострадавших. В основном, это школьники.

Как говорят очевидцы, один из нападавших открыл стрельбу сразу после того, как вошёл в гимназию через главный вход. Его задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился в этой школе. Как сообщается, у него не сложились отношения с учителями и учениками. Автоматическое оружие на него было зарегистрировано официально.

Второй нападавший, по некоторым сведениям, забаррикадировался в одном из помещений школы и начал отстреливаться. Позже поступили сообщения, что он убит.

Правоохранители также задержали 41-летнего мужчину. Как предполагается, он оказывал содействие нападавшим.

Во время атаки учителя и ученики пытались как можно быстрее покинуть гимназию. Некоторые выпрыгивали из окон.

Мотивы преступления пока неизвестны. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в Казани введёт режим контртеррористической операции. Он также отметил, что меры безопасности усилили в школах по всей Республике.

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