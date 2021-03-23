Стрельба в супермаркете в Колорадо: 10 погибших, включая полицейского
Спустя неделю после смертоносного инцидента в Атланте, в США снова произошла массовая стрельба. В этот раз..
Дата загрузки: 2021-03-23
Выстрелы стало слышно около трёх часов дня. Полиция говорит, что прибыла на место уже через несколько минут после получения сигнала на 911.
[Керри Ямагути, полицейский]:
«Мы получили огромную поддержку со стороны наших коллег в округе Боулдер, а также из ФБР, Управления по борьбе с незаконным оборотом оружия и других агентств Денвера. Без такой быстрой реакции даже не знаем, сколько человеческих жертв могло бы ещё быть. И сегодня я хочу отметить, что угрозы для общественности нет, мы задержали подозреваемого. Этот человек во время инцидента был ранен».
Имя и мотивы мужчины, открывшего огонь, пока не раскрываются. Известно только, что с места происшествия его уводили босиком и с оголённым торсом. У него также была окровавлена нога.
Среди жертв стрелка оказался местный полицейский. 51-летний Эрик Талли прибыл на место первым и был застрелен.
А эта женщина вместе с сыном чудом избежали смерти. Сара говорит, что когда они убегали из супермаркета, то слышали выстрелы в свою сторону. Внутри магазина осталась их собака.
[Сара Муншедоу, очевидица]:
«Когда услышали выстрелы, мы стояли на кассе. Уже первый выстрел поверг меня в шок, я поняла, что это расстрел. Я сказала: «Николас, ложись». Он наклонился. Мы стали прислушиваться, слышали много выстрелов. Потом я сказала: «Николас, беги». Но он сказал не двигаться. А я сказала: «Срочно беги, у нас три секунды». Мы побежали. Послышались выстрелы в нашу сторону. Мы это почувствовали. Мы просто бежали. Кто-то лежал на дороге. Я пыталась подбежать к нему, но Николас потащил меня, сказал, что нужно уходить».
Напомним, неделю назад в Атланте и пригороде 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил стрельбу в массажных салонах. Он убил восемь человек, включая семь женщин. Шесть из них были азиатского происхождения. Как сообщается, он уже признал свою вину и объяснил свой поступок «пристрастием к сексу» и желанием избавиться от соблазна.
Короткая ссылка на эту страницу: