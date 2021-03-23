Стрельба в супермаркете в Колорадо: 10 погибших, включая полицейского

Спустя неделю после смертоносного инцидента в Атланте, в США снова произошла массовая стрельба. В этот раз..

Спустя неделю после смертоносного инцидента в Атланте, в США снова произошла массовая стрельба. В этот раз неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям супермаркета King Soopers в городе Боулдер штата Колорадо. Не менее десяти человек погибли.

Выстрелы стало слышно около трёх часов дня. Полиция говорит, что прибыла на место уже через несколько минут после получения сигнала на 911.

[Керри Ямагути, полицейский]:

«Мы получили огромную поддержку со стороны наших коллег в округе Боулдер, а также из ФБР, Управления по борьбе с незаконным оборотом оружия и других агентств Денвера. Без такой быстрой реакции даже не знаем, сколько человеческих жертв могло бы ещё быть. И сегодня я хочу отметить, что угрозы для общественности нет, мы задержали подозреваемого. Этот человек во время инцидента был ранен».

Имя и мотивы мужчины, открывшего огонь, пока не раскрываются. Известно только, что с места происшествия его уводили босиком и с оголённым торсом. У него также была окровавлена нога.

Среди жертв стрелка оказался местный полицейский. 51-летний Эрик Талли прибыл на место первым и был застрелен.

А эта женщина вместе с сыном чудом избежали смерти. Сара говорит, что когда они убегали из супермаркета, то слышали выстрелы в свою сторону. Внутри магазина осталась их собака.

[Сара Муншедоу, очевидица]:

«Когда услышали выстрелы, мы стояли на кассе. Уже первый выстрел поверг меня в шок, я поняла, что это расстрел. Я сказала: «Николас, ложись». Он наклонился. Мы стали прислушиваться, слышали много выстрелов. Потом я сказала: «Николас, беги». Но он сказал не двигаться. А я сказала: «Срочно беги, у нас три секунды». Мы побежали. Послышались выстрелы в нашу сторону. Мы это почувствовали. Мы просто бежали. Кто-то лежал на дороге. Я пыталась подбежать к нему, но Николас потащил меня, сказал, что нужно уходить».

Напомним, неделю назад в Атланте и пригороде 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил стрельбу в массажных салонах. Он убил восемь человек, включая семь женщин. Шесть из них были азиатского происхождения. Как сообщается, он уже признал свою вину и объяснил свой поступок «пристрастием к сексу» и желанием избавиться от соблазна.

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