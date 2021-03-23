Тысячи рохинджа лишились крова из-за пожара в лагере
Сильный пожар вспыхнул в лагере для беженцев рохинджа в Бангладеш. Власти назвали его худшим за последние..
Дата загрузки: 2021-03-23
Пламя уничтожило тысячи жилых построек. Очевидцы сообщают о нескольких погибших, однако эта информация пока не подтверждена.
[жительница лагеря]:
«Я не могу найти ни своих детей, ни мужа. Детей зовут Мамун и Рубия, а мужа зовут Ану Маджи».
Лагерь Балухали находится в городе Кокс-Базар.
Причина пожара пока неизвестна.
Как сообщают в УВКБ ООН, для помощи погорельцам гуманитарные организации мобилизовали сотни добровольцев из близлежащих лагерей. На место также прибыли пожарные машины.
В предыдущий раз сильный пожар был в этом лагере в январе. Тогда сгорели дома, однако обошлось без жертв.
В лагерях на юге Бангладеш живут более миллиона мусульман-рохинджа. Эти люди бежали из соседней Мьянмы в 2017 году, когда там вспыхнул конфликт между боевиками рохинджа и военными.
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