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Что сказала женщина, очнувшись после 27 лет комы

Что сказала женщина, очнувшись после 27 лет комы
Что сказала женщина, очнувшись после 27 лет комы

Мунира Абдулла и её сын Омар Вебайр попали в автокатастрофу в 1991 году. В то время Мунире было 32-года, и четырёхлетний сын сидел у неё на руках. Они ехали из детского сада в Аль-Айне в ОАЭ.

В результате аварии Мунира получила черепно-мозговую травму и впала в кому, малыш остался невредим.

Врачи говорили родным, что Мунира никогда не придёт в себя. Они рекомендовали перевезти пострадавшую в специализированное учреждение в Лондоне. Там семье сообщили, что женщина находится в вегетативном состоянии, но может чувствовать боль. Затем Муниру опять перевезли в больницу в ОАЭ.

Сын все эти годы навещал маму в больнице. Когда наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал историю Муниры, он оплатил её лечение в Германии. Там женщине сделали несколько операций. 32-летний Омар говорит: «Я всегда знал, что она проснётся».

В Германии Омар начал замечать в состоянии мамы улучшения. Врачи говорили, что он выдаёт желаемое за действительность. Но спустя год, в июне 2018 года, Омар сказал врачам, что мама издаёт звуки. А спустя три дня Омар проснулся от того, что кто-то зовёт его по имени. «Я летал от радости, моё имя было первым словом, которое она произнесла!» – сказал Омар.

В настоящее время Мунира находится в сознании, общается с родственниками и часто читает молитвы.

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