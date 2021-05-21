Что сказала женщина, очнувшись после 27 лет комы

Мунира Абдулла и её сын Омар Вебайр попали в автокатастрофу в 1991 году. В то время Мунире было 32-года, и четырёхлетний сын сидел у неё на руках. Они ехали из детского сада в Аль-Айне в ОАЭ.

В результате аварии Мунира получила черепно-мозговую травму и впала в кому, малыш остался невредим.

Врачи говорили родным, что Мунира никогда не придёт в себя. Они рекомендовали перевезти пострадавшую в специализированное учреждение в Лондоне. Там семье сообщили, что женщина находится в вегетативном состоянии, но может чувствовать боль. Затем Муниру опять перевезли в больницу в ОАЭ.

Сын все эти годы навещал маму в больнице. Когда наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал историю Муниры, он оплатил её лечение в Германии. Там женщине сделали несколько операций. 32-летний Омар говорит: «Я всегда знал, что она проснётся».