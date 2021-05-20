Станет ли Северный морской путь альтернативой Суэцкому каналу?

В марте этого года гигантский контейнеровоз почти на неделю заблокировал проход по Суэцкому каналу – важному..

В марте этого года гигантский контейнеровоз почти на неделю заблокировал проход по Суэцкому каналу – важному для всего мира морскому маршруту. Вскоре после этого президент России объявил, что навигация по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичной. В этом случае Северный морской коридор составил бы конкуренцию Южному морскому пути через Суэцкий канал.

Севморпуть проходит через шесть морей Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Обычно он открыт для навигации с июня по ноябрь.

Однако, согласно отчёту ООН, объём льда в Арктике по сравнению с 80-ми годами сократился на 40%. А Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в прошлом году температура воздуха в прибрежных районах Сибирской Арктики была на 5 градусов выше средней. Всё это даёт надежду на то, что период навигации по Северному морскому пути будет увеличиваться. По этому маршруту можно отправлять грузы в разные страны мира.

[Сергей Балмасов, сотрудник Центра логистики Крайнего Севера]:

«Преимущество одно – и самое главное, на котором строится всё остальное, – это расстояние. Это уменьшенное расстояние между рынками и соответственно уменьшенное количество затраченного топлива, уменьшенное время и все вытекающие из этого последствия».

Впрочем, некоторые эксперты считают, что проводить суда по Северному морскому пути не так уж выгодно.

[Сергей Жаворонкин, независимый эксперт]:

«Что, наверное, является минусом вот этой трассы Северного морского пути, – это то, что все транспорта должны быть ледового класса. Отсюда себестоимость их эксплуатации несколько выше, чем обычных судов, которые используются в южных водах».

При этом даже в период навигации нельзя полностью обходиться без ледоколов, поскольку с севера иногда приходят массивы льда. Они перекрывают морской путь. А зимой для обеспечения прохода по маршруту нужны атомные ледоколы нового поколения.

[Сергей Балмасов, сотрудник Центра логистики Крайнего Севера]:

«Всё ещё ледовая обстановка на данный момент требует гарантий, сопровождения ледоколами для безопасности прохода. То есть на данном этапе ледовое потепление не делает навигацию абсолютно открытой. И, скорее всего, в ближайшей перспективе так не случится».

Специалисты отмечают, что и на свободной ото льда воде сохраняется опасность. Она исходит от айсбергов и больших льдин. К тому же в северных морях участились ледяные штормы и растёт высота ветровых волн.

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