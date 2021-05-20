Станет ли Северный морской путь альтернативой Суэцкому каналу?
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Дата загрузки: 2021-05-20
Севморпуть проходит через шесть морей Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Обычно он открыт для навигации с июня по ноябрь.
Однако, согласно отчёту ООН, объём льда в Арктике по сравнению с 80-ми годами сократился на 40%. А Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в прошлом году температура воздуха в прибрежных районах Сибирской Арктики была на 5 градусов выше средней. Всё это даёт надежду на то, что период навигации по Северному морскому пути будет увеличиваться. По этому маршруту можно отправлять грузы в разные страны мира.
[Сергей Балмасов, сотрудник Центра логистики Крайнего Севера]:
«Преимущество одно – и самое главное, на котором строится всё остальное, – это расстояние. Это уменьшенное расстояние между рынками и соответственно уменьшенное количество затраченного топлива, уменьшенное время и все вытекающие из этого последствия».
Впрочем, некоторые эксперты считают, что проводить суда по Северному морскому пути не так уж выгодно.
[Сергей Жаворонкин, независимый эксперт]:
«Что, наверное, является минусом вот этой трассы Северного морского пути, – это то, что все транспорта должны быть ледового класса. Отсюда себестоимость их эксплуатации несколько выше, чем обычных судов, которые используются в южных водах».
При этом даже в период навигации нельзя полностью обходиться без ледоколов, поскольку с севера иногда приходят массивы льда. Они перекрывают морской путь. А зимой для обеспечения прохода по маршруту нужны атомные ледоколы нового поколения.
[Сергей Балмасов, сотрудник Центра логистики Крайнего Севера]:
«Всё ещё ледовая обстановка на данный момент требует гарантий, сопровождения ледоколами для безопасности прохода. То есть на данном этапе ледовое потепление не делает навигацию абсолютно открытой. И, скорее всего, в ближайшей перспективе так не случится».
Специалисты отмечают, что и на свободной ото льда воде сохраняется опасность. Она исходит от айсбергов и больших льдин. К тому же в северных морях участились ледяные штормы и растёт высота ветровых волн.
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